Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu hafta partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği çarpıcı açıklamalar, ekonomi yönetiminden yargı bağımsızlığına, anayasa tartışmalarından erken seçim çağrısına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Özel, özellikle emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını çarpıcı örneklerle dile getirirken, iktidara "hodri meydan" diyerek erken seçim talebini yineledi.

"Türkiye hak ettiği iktidara kavuşacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye hak ettiği muhalefete kavuşacak" sözlerine yanıt veren Özgür Özel, asıl meselenin yönetim anlayışı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti kimliğiyle, kuruluş felsefesine uygun bir iktidara ihtiyaç duyduğunu belirten Özel, "Biz bu iktidara talibiz. Türkiye, cumhuriyetin kurulduğu günlerdeki gibi liyakatle yönetilecek bir iradeye kavuşmalıdır," dedi.

100 liralık oteller ve askıda elma

Konuşmasının büyük bir bölümünü ekonomik krize ayıran Özel, toplumun en kırılgan kesimi haline gelen emeklilerin durumunu iki somut örnekle anlattı. Ulus’ta ev kirasını ödeyemediği için geceliği 100 lira olan otellerde kalan emeklilerin ve sokakta dağıtılan bir adet elmaya muhtaç kalan vatandaşların tablosunun "derinden yaralayıcı" olduğunu ifade etti. Özel, "Bu emekliler, çalışırken elmayı kasa kasa alan, kimseye muhtaç olmayan insanlardı. Söz veriyoruz; bu iktidar değişecek ve kimse bir daha böyle bir fotoğrafın parçası olmayacak," şeklinde konuştu.

Merkez bankası ve vergi rekortmenliği eleştirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kâr-zarar durumu ve vergi ödemeleri üzerinden ekonomi yönetimini eleştiren Özel, bankanın kamuya ait bir değer olduğunu hatırlattı. Merkez bankalarının dönem dönem zarar edebileceğini ancak asıl meselenin halkın cebindeki paranın korunması olduğunu vurgulayan Özel, ekonomik göstergelerin gerçek hayatla uyuşmadığına dikkat çekti.

"Biz iktidar olunca medyayı ele geçirmeyeceğiz"

Hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü konusunda iddialı açıklamalarda bulunan Özel, AK Parti’nin medya ve yargı üzerindeki tahakkümüne tepki gösterdi. CHP iktidarında medya düzeninin nasıl olacağını şu sözlerle özetledi: "Biz iktidar olunca medyayı biz ele geçireceğiz demiyoruz. Biz, hiç kimsenin ele geçiremeyeceği, özgür ve bağımsız bir basın düzeneği kuracağız. Yargıyı kendine bağlayanlara karşı ortak mücadelemiz sürecek."

"Millet seçim istiyor"

Saha gözlemlerini ve halkın taleplerini aktaran Özgür Özel, meydanların işsizlik ve yoksulluk nedeniyle dolup taştığını ifade etti. Vatandaşın sesini duyurmak istediğini belirten Özel, 5 yıl beklemek zorunda olunmadığını savunarak "erken seçim" çağrısını yineledi: "Milletin seçime ihtiyacı var. 'Oy verdin 5 yıl bekleyeceksin' anlayışı çare değil. Bu gidişat sürdürülebilir değildir, çare erken seçimdir."

Gülistan Doku davasına destek

Konuşmasında toplumsal adalet konularına da değinen Özel, yıllardır haber alınamayan Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku’nun feryadını hatırlattı. Doku ailesiyle sürekli iletişimde olduklarını belirten Özel, bu sabah Gülistan Doku ile ilgili başlatılan yeni operasyonu önemsediklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Öte yandan, mülkiyet ve taşınmazlarla ilgili iddiaları üzerinden Bakan Gürlek’e yönelik sorularını 20. kez yineleyerek yanıt beklediğini sözlerine ekledi.

"Ümit Erkol CHP İl Başkanı olmasaydı bu sorular sorulur muydu?"

İzmir'de eski Başkan Tunç Soyer'in ve CHP İzmir eski İl başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da tutuklu olduğu İZBETON kooperatif soruşturması kapsamında yaşanan tutuklamalara ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un hedef alınmasına değinen Özel, dosyanın siyasi bir operasyon olduğunu savundu. Yönetimde olup imza yetkisi bulunmayan kişilerin dahi dosyaya dahil edildiğini belirten Özel, "Bugün birisi çıkmış 'Yönetimdeyim ama imza yetkim yok' diyor. Soruyorum; Ümit Erkol CHP İl Başkanı olmasaydı, bu dosyada kendisine tek bir soru sorulacak mıydı? Biz bugün tüm il başkanlarımızla birlikte Ümit Başkanımızın adalet davası için olağanüstü toplanıyoruz. Kimse yol arkadaşımızı yalnız sanmasın," dedi.

"Sizinle baş edemediğim için soruşturuyorum diyorsunuz"

Hükümetin CHP’li belediyelere ve teşkilatlara yönelik baskı kurduğunu iddia eden Özel, yargının bir sopa olarak kullanıldığını vurguladı. İktidara sert sözlerle yüklenen Özel, "Adayını içeri atıyorum, başarılı belediye başkanlarını hapse gönderiyorum, diğerine soruşturma izni veriyorum diyorsunuz. Üç büyükşehirde siyaset yapan il başkanlarını hedef alıyorsunuz. Çünkü bizimle baş edemiyorsunuz! Bu çirkefliğin hesabını soracağız. Size siyaset nasıl yapılır, baştan sona okutacağız," ifadelerini kullandı.

"Ara zam olmazsa olmaz talebimizdir"

Milyonlarca çalışanın beklediği ara zam konusunda geri adım atmayacaklarını belirten Özgür Özel, sokakları ve meydanları işaret etti. Ekonomik krizin yükünün halkın omuzlarına yıkılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Özel, "Ara zam bizim için olmazsa olmaz bir taleptir. Bu halkın hakkını alana kadar yürüyeceğiz, durmayacağız. Gerekirse boynumuzu vereceğiz ama bu sisteme asla boyun eğmeyeceğiz," dedi.

"100 yıl sonra yeniden kurtuluş sözü"

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özel, CHP’nin tarihi misyonuna atıfta bulundu. Partisinin her bir üyesinin kararlı olduğunu ifade eden Özel, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Tayyip Erdoğan’a söyleyin; CHP’nin, 100 yıl sonra bu ülkeyi bir kez daha kurtarmaya and içmiş neferleri var. Biz buradayız, halkın yanındayız. Bu ülkeyi hak ettiği aydınlığa biz çıkaracağız."

