TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte 2026 yılının ikinci yarısı için emekli maaş zammı oranları tablosu kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam aldı. Bu gelişmenin hemen ardından en düşük emekli aylığının 23 bin 522 liraya yükseltilmesini öngören dev düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul gördü. Şimdi tüm gözler, Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen karara ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı zamlı maaş farkı ödeme takvimine kilitlendi. Peki, en düşük emekli maaşı düzenlemesinden doğan farklar ne zaman ödenecek ve emekli kök maaş sorgulama işlemleri nasıl yapılıyor?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 522 TL ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı, yeni düzenleme paketiyle 23 bin 522 liraya çıktı. Meclis onayı ve Resmi Gazete adımının atılmasının ardından bu 3 bin 522 liralık maaş farklarının ağustos ayının ilk günlerinde banka hesaplarına geçmesi bekleniyor. Emeklilerin bu süreçte özellikle e-Devlet üzerinden kök maaş tutarlarını kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Milyonların beklediği yasa tasarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan başarıyla geçti. Düzenleme, Genel Kurul'da bu hafta oylanıp kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak ve resmen yasalaşacak.

KÖK MAAŞ DETAYI: KİM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?

Birçok vatandaş hesabına yatan 20 bin lirayı asıl maaşı sanıyor, oysa yasal sınırın altında kalan kök maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alt sınıra tamamlanıyor. Vatandaşlar gerçek kök maaş tutarını e-Devlet sistemi üzerinden saniyeler içinde öğrenebiliyor. Örneğin; kök maaşı 17 bin lira olan bir SSK emeklisi, yüzde 17,76 oranındaki temmuz zammı ile birlikte artık 20 bin 192 lira maaş alacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ ALAN EMEKLİLER ZAM FARKI İÇİN BAŞVURU YAPACAK MI?

Hayır, zam farkı ödemeleri için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. Mevcut temmuz maaşını eski sistem üzerinden alan vatandaşlar, yasa onaylandıktan sonra oluşan 3 bin 522 liralık farkı otomatik olarak hesaplarında görecek. SGK, bu farkların hesaplara geçeceği tarihi yasa sonrası hemen ilan edecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SSK emeklileri için 17 Temmuz itibarıyla başlayan maaş ödeme süreci tahsis numarasına göre devam ediyor. Ancak zam farkları ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın resmi ödeme takvimini duyurması bekleniyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NELER?

Maaşlar, emeklilerin tahsis numarasının son rakamına göre şu şekilde hesaplara geçiyor:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşını çekiyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİLERİ?

Bağ-Kur tarafında da ödemeler tahsis numarasının son hanesi esas alınarak yatırılıyor:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde ödemelerine kavuşuyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Memur emeklileri, ödemelerini üçer aylık dönemler halinde alıyor. Ödeme gününün hafta sonuna denk gelmesi halinde paralar cuma veya pazartesi gününe kaydırılıyor. Şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında maaş alan birinci gruptakiler için doğum tarihine göre takvim şöyle işliyor:

Doğum tarihi 00–40 arası olanlar ayın 1'inde,

Doğum tarihi 41–46 arası olanlar ayın 2'sinde,

Doğum tarihi 47–49 arası olanlar ayın 3'ünde,

Doğum tarihi 50–53 arası olanlar ayın 4'ünde,

Doğum tarihi 54–99 arası olanlar ise ayın 5'inde zamlı maaşlarını alıyor.