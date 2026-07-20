Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın yüksek faiz politikasına yönelik eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, özellikle emeklilerin ciddi problem yaşadığını aktardı.

Gamze Akkuş İlgezdi: Saray faiz rekorları kırıyor

AK Parti iktidarın özellikle faiz konusunda rekor kırdığını belirten ve emekli vatandaşın bu konudan dolayı açlık sınırının altında can çekiştiğini öne süren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Saray faiz rekorları kırarken emekli resmen açlık sınırının altında can çekişiyor. Faiz için bütçe yapan iktidar emekliye 23 bin 500 lira maaşı reva görüyor.

Halkın üzerine kâbus gibi çöken yüksek vergilere rağmen bütçe açığı 942 milyar lirayı aşmış durumda. Sadece haziran ayında faiz lobilerine 202 milyar lira aktarılırken, iktidarın ömrünü bu ülkeye adamış, yıllarca çalışmış milyonlarca emekliye reva gördüğü maaş ise yalnızca 23 bin 552 lira oldu. Saray faiz rekorları kırıp sadece temsil ve ağırlama harcamalarına 1 milyar liranın üzerinde para saçarken, emeklimiz mutfağındaki yangınla baş başa bırakılmıştır” şeklinde konuştu.

“Emeklinin her hakkını savunmaya devam edeceğiz”

Öte yandan, Türkiye’nin borç bataklığında savrulduğunun altını çizen CHP’li İlgezdi, emeklinin hakkını her meydanda savunacaklarının altını çizerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu maaşla bir emeklinin sadece süt ve süt ürünlerine, ekmeğe, kiraya yetişmesi imkansızdır. Bireysel kredi kartı borçları 3 trilyon 461 milyar TL ile neredeyse tüketici kredileriyle aynı seviyeye geldi. Emeklimiz, işçimiz, dar gelirlimiz artık nakit parası olmadığı için bakkala, pazara bile kredi kartıyla gidiyor.

En düşük emekli maaşını açlık sınırının yarısına mahkûm eden bu düzen, Türkiye'yi borç batağına sürüklemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, emeklilerimizin hakkını, hukukunu ve alın terini her kürsüde, her meydanda sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz”