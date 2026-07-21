Gazeteci Deniz Olgun, hükümetin asgari ücret uygulamasında kapsamlı bir değişikliği gündeme aldığını iddia etti. İddia çerçevesinde, tek tip asgari ücret yerine bölgesel ve sektörel farklılıkları baz alan yeni bir model üzerinde çalışma gerçekleştiriliyor.

Tek tip asgari ücret yerine yeni sistem!

Gazeteci Deniz Olgun'un paylaştığı bilgiler çerçevesinde, hükümet asgari ücret uygulamasında yeni bir modele geçilmesi üzerinde duruyor. Çalışmalarda, Türkiye genelinde uygulanmakta olan tek tip asgari ücret sistemi yerine sektörlerin üretim maliyetleri ile illerin ekonomik ve yaşam koşullarını ön plana alan farklı ücret seviyelerinin belirlenmesi üzerinde yoğunlaşılıyor.

İddia çerçevesinde, yeni modelle hem çalışanların alım gücünün korunması hem de işletmelerin rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor

Amaç istihdama destek sağlamak!

Değerlendirilen sistem çerçevesinde farklı sektörlerin maliyet yapıları ile şehirlerin ekonomik koşullarının baz alınacağı ifade ediliyor. Böylece iş gücü piyasasında daha dengeli bir ücret yapısı yaratılması ve istihdamın desteklenmesi hedefleniyor.

Dünyadaki örnekler ön planda!

Deniz Olgun'un açıklamasında, benzer uygulamaların farklı ülkelerde uzun süredir hayata geçirildiğine de vurgu yapıldı.

Bun çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlere göre, Japonya'da illere göre, Meksika'da ise bölgelere göre değişen asgari ücret tarifeleri uygulanmakta. Bu örneklerin, üzerinde çalışıldığı ifade edilen modele referans oluşturabileceği üzerinde duruluyor.

Kesinleşmiş bir karar bulunmuyor!

Açıklamada, söz konusu çalışmalarla ilgili henüz kesinleşmiş bir karar alınmadığı da ifade edildi. Yetkililerin, üretim, istihdam ve çalışan refahı arasında sürdürülebilir bir denge kurulmasını sağlayacak bir model üzerinde değerlendirmelerini devam ettirdiği belirtildi.