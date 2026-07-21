Son Mühür- Haftanın ilk işlem gününe negatif başlayıp gün içinde artıya geçen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazanarak 14.070,98 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.23'lük düşüşle 14.038 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Teknoloji hisseleri toparlanıyor...



Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle ABD'de benzinin ortalama fiyatı yeniden galon başına 4 dolar seviyesini aştı.

Küresel piyasalar, çip hisselerindeki yükselişe karşın, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı riskler ve petrol fiyatlarındaki aşırı oynaklığın etkisiyle karışık seyrediyor.

Teknoloji hisselerindeki yükselişe paralel olarak Asya borsaları pozitif bir tablo sergiledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 yükseldi.

Bitcoin, altın, gümüş, petrol...



Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 88.50 dolarda seyrederken, altının onsu yüzde 1,4 yükselişle 4 bin 73 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 6.180 liradan, gümüş 58.57 dolardan,

Bitcoin 65.753 dolardan alıcı buluyor.