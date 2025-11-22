Senai Günal, emeklilik dönemini Düzce'de geçiriyordu. Ölümü, bölgede üzüntü yarattı. Yakınları, taziyeleri baba evinde kabul edecek. TSK camiası, Günal'ı anma mesajları yayınladı.
Senai Günal'ın Askeri Kariyeri ve Görevleri
Senai Günal, TSK'da çeşitli kademelerde bulundu. Pilot kurmay tuğgeneral olarak emekli oldu. TESUD Çankaya Şubesi üyesiydi. Görev bilinciyle öne çıkan Günal, emekli subaylar arasında saygı gördü.
Emeklilik sonrası Düzce'ye yerleşti. Aile bağlarını sürdürdü. Taner Met'in dayısı olarak biliniyor. Mine Met'in eşi Taner Met üzerinden aile bağlantısı kuruldu. Meslektaşları, Günal'ın hatırasını yaşattı.
Senai Günal Kaç Yaşında ve Cenaze Detayları
Senai Günal'ın yaş bilgisi, haberlerde belirtilmedi. Vefatı, 22 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti. Cenaze, yarın Düzce'de toprağa verilecek. Karaca Mahallesi'ndeki baba evinden alınacak.
Cedidiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak. Ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek. Askeri tören düzenlenecek. Taziyeler, baba evinde kabul edilecek. Aile, sabır dileklerini iletti.
Senai Günal'ın Vefat Nedeni ve Sonrası
Senai Günal'ın vefat nedeni, ani ölüm olarak kaydedildi. Detaylar, resmi açıklamalarda yer almadı. Ailesi ve yakınları, üzüntülerini paylaştı. TSK emekli topluluğu, başsağlığı mesajı verdi.
Vefat haberi, sosyal medyada yayıldı. Meslektaşları, Günal'ın disiplinini andı. Cenaze organizasyonu, TESUD Çankaya Şubesi destekledi. Bölge halkı, törene katılacak. Hatıralar, subay çevresinde konuşuldu.
Senai Günal Kimdir?
Senai Günal, emekli Tuğgeneral. TSK'da pilot kurmay olarak görev yaptı. TESUD Çankaya Şubesi üyesiydi. Düzce'de yaşadı. Disiplinli kariyeriyle tanındı.
Senai Günal Nerede Doğdu?
Senai Günal'ın doğum yeri, haberlerde belirtilmedi. Emeklilik sonrası Düzce'ye yerleşti. Aile kökeni, Ankara ve Düzce bağlantılı. Kariyeri, TSK merkezli geçti.