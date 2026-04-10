Ulusal basında yer alan haberlere göre Ekvador, Kolombiya’nın sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almadığı gerekçesiyle bu ülkeye uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs itibarıyla yüzde 50’den yüzde 100’e çıkarma kararı aldı. Ekvador Üretim, Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kolombiya’nın yasa dışı örgütlerle mücadelede yetersiz kaldığı belirtilerek yeni tedbirlerin devreye alınacağı bildirildi.

Açıklamada, alınan kararın ulusal güvenlik kriterlerine dayandığı vurgulanarak, sınır hattındaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ortak sorumluluk ilkesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

“Ticari gerilim adım adım tırmandı”

Köklü ticari ilişkilere sahip Kolombiya ile Ekvador arasında gerilim, 1 Şubat’ta uygulamaya konulan yüzde 30’luk gümrük vergisiyle başladı. Ekvador, bu oranı 1 Mart itibarıyla yüzde 50’ye yükseltti. Kolombiya hükümeti ise bu karara karşılık olarak 1 Şubat’tan itibaren Ekvador’a elektrik ihracatını durdurduğunu açıkladı. Bunun üzerine Ekvador da 27 Şubat’ta karşı hamle yaparak Kolombiya devlet petrol şirketi Ecopetrol’e ait petrolün, Petroecuador boru hatlarından taşınma ücretini varil başına 3 dolardan 30 dolara çıkardı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda yaklaşık 2,8 milyar dolar seviyesinde olduğu, Ekvador’un bu ticarette yaklaşık 900 milyon dolarlık dış ticaret açığı verdiği belirtiliyor.

“Liderler arasında gerilim tırmanıyor”

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa arasında, sınır bölgelerinde faaliyet gösteren uyuşturucu örgütleriyle mücadele yöntemleri nedeniyle diplomatik gerilim yaşanıyor.

İki liderin karşılıklı sert açıklamalarla birbirini suçlaması, iki ülke arasındaki krizin siyasi boyutunu daha da derinleştiriyor.