Başkent Caracas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te çeşitli sektörlerden temsilcilerle bir araya gelen Delcy Rodriguez, konuşmasında özellikle ekonomik gelişmelere ve geçmiş döneme ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Rodriguez, geçmiş yönetimlerin hatalarına dikkat çekerek, “Aynı zamanda geçmişteki hatalarımızı düzeltmemizi istiyorum, onları kabul ediyoruz, düzeltme sözü veriyoruz ve tekrar etmememizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Venezuela ekonomisini güçlendirmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını vurgulayan Rodriguez, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Dün, bugünümüze ve birlikte inşa ettiğimiz yola dair bilgileri paylaşmak üzere ayrım gözetmeksizin tüm Venezuela halkına seslendim. Ekonomik ablukayla geçen bir on yıldan geliyoruz ancak kendi çabamızla büyümeyi, istikrarı ve kademeli bir iyileşmeyi başardık” diye konuştu.

“Maaşlarda artışa gidilecek”

Delcy Rodriguez, 1 Mayıs itibarıyla maaşlarda artışa gidileceğini açıklayarak, “1 Mayıs’ta bir artış yapacağımızı duyuruyorum. Belirttiğimiz üzere bu, sorumlu bir artış olacak” dedi. Ücret artışlarının sürdürülebilirliğine de dikkat çeken Rodriguez, “Yakın gelecekte, Venezuela’da maaş iyileştirmelerinin ve çalışan gelirlerinin kalıcı şekilde artırılmasını sağlayacak daha fazla kaynağa sahip oldukça bu adımları sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rodriguez, ülke kaynaklarının halkın refahı için kullanılacağını vurgulayarak, “Birlik içinde çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün çalışma hayatı, devletin modernleşmesi, üretim ve sosyal koruma alanlarında yeni adımlar atıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.