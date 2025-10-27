Son Mühür- Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kendisine yöneltilen suçlamalara sert sözlerle yanıt verdi.

“Casusluk zırvasına isyan ediyorum”

İmamoğlu, hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamasında, “Neymiş, ben casusmuşum. Neymiş, ben yabancı istihbarat örgütleriyle bir olup seçimi manipüle etmişim. Bu kadarına da isyan ediyorum artık” ifadelerini kullandı.

“İftiralarınız benim üstümde durmaz”

İddiaların asılsız olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu iftiralarınız benim üstümde durmasına durmaz, bunu siz de biliyorsunuz. Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin” dedi.

“Yeni bir kumpas mı hazırlıyorsunuz?”

İmamoğlu, açıklamasının devamında yargı sürecine ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, “Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? İddianameyi yazamıyor musunuz? Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu? Derdiniz ne derdiniz?” ifadelerini kullandı.

“Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de”

Sözlerinin sonunda kararlılığını vurgulayan İmamoğlu, “Ama ben size söyleyeyim, çok kötü karaya oturdunuz. Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor. Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzlukların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek” dedi.

“Millet vatanseverle makamseveri ayırt eder”

İmamoğlu, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı: “Milletimiz vatanseverlerle, makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir.”