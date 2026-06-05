Son Mühür- Son bir aydaki kaybı yüzde 7.01 olan BIST 100 endeksi 14.300 seviyesini test ettiği haftada üst üste gelen satışlarla negatif bir tablo sergilemeye devam ediyor.

Haftanın dördüncü işlem gününde kan kaybını durduramayan endeks günü de yüzde 0.67'lik düşüşle 13.872 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 93.40 puan azalan endekste bankacılık endeksi yüzde 2.33 değerlenirken, metal eşya makine sektörü yüzde 3.57 değer kaybetti.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olacağı haftanın son işlem gününe endeks, yüzde 0.12'lik yükselişle 13.889 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Çin hariç Asya borsaları negatif...



Asya borsalarında Çin hariç düşüş gözlendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,9, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde ise yüzde 0,4 değer kazandı.



Bitcoin, altın, gümüş, petrol...



Yüzde 0.44 oranında geri çekilen ons altın 4.444 dolardan, gram altın 6.583 liradan,

gümüş 71.97 dolardan,

yüzde 0.21 değerlenen Brent petrol 95.17 dolardan

hızlı düşüşünü sürdüren Bitcoin 61.508 dolardan işlem görüyor.