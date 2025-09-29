Konya’da trafik uygulamasını gören ehliyetsiz sürücü, yanındaki eşiyle yer değiştirdi. O anlar dron kamerasına yansıdı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı. Uygulama noktasını fark eden bir sürücü, aracını kenara çekerek yanındaki eşini direksiyon başına geçirdi.

Dron kamerası her anı kaydetti

Dron kamerası, otomobilin durması, sürücü ile eşinin koltuk değiştirmesi ve aracın yeniden hareket etmesini kaydetti. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görevli polislerin aktardığı görüntüler üzerine araç uygulama noktasında durduruldu.

Ehliyetsiz olduğu belirlendi

Kontrolde, arka koltuğa geçen sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Sürücüye, dron kayıtları delil gösterilerek “ehliyetsiz araç kullanmak” suçundan idari para cezası uygulandı.