Son Mühür / Emine Kulak - İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, sabahın erken saatlerinden itibaren kentin farklı noktalarında kurulan kortejlerle başladı.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği bünyesindeki sendikalar, Basmane Meydanı’nda bir araya gelerek Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. İşçiler, hazırladıkları pankartlar ve sloganlar eşliğinde taleplerini dile getirirken, kortejler güvenlik önlemleri altında kordon boyuna doğru ilerlemeye devam ediyor.



Genel İş diğer sendikalarla buluşacak



Basmane Meydanı’ndaki toplanmada DİSK Genel-İş Sendikası’na bağlı şubeler, kalabalık bir grup oluşturarak yürüyüşe başladı. Kendi pankartları ve dövizleriyle yola çıkan Genel-İş üyeleri, sloganlar atarak Gündoğdu Meydanı’na doğru hareket etti.

İşçi hakları ve ekonomik taleplerin ön plana çıktığı yürüyüşte, Genel-İş korteji Gündoğdu Meydanı’nda diğer sendikalar ve siyasi partilerle bir araya gelecek. Kortejlerin alana giriş yapmasının ardından ortak kutlamalara geçilecek.