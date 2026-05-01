Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nail Kocabaş, Çankaya Katlı Otoparkı’nın kapatılması tartışması üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı adeta yaylım ateşine tuttu. Kocabaş, belediyenin "riskli yapı" gerekçesinin arkasındaki çelişkileri bir bir sıralarken, sormadan da edemedi: "Madem öyle, Konak İskelesi neden hala açık?"

Belediye yönetiminin " Mahkeme kararıyla riskli yapı olduğu kesinleşmiş bir binaya siz gider ben burada otopark işleticem derseniz suç işlemiş olursunuz” çıkışına cevap veren Nail Kocabaş, Çankaya Katlı Otoparkı’nın tapu kaydına daha 2021 yılında "riskli yapı" şerhi düşüldüğünü hatırlattı. Üstelik bu durum 2023’te mahkeme kararıyla kesinleşmiş.

Kocabaş, belediyenin bu süreçteki tavrını şu sözlerle eleştirdi:

"2023–2026 arasındaki yaklaşık iki yıllık süreç sizin yönetim döneminizde geçmiştir. Buna rağmen neden bu riskli yapı işletilmeye devam edilmiş, buradan gelir elde edilmiştir?"

"İskele yıllardır ağır hasarlı"

Tartışmaya başka bir boyut kazandıran Kocabaş, İzmir’in ulaşım can damarı olan Konak Vapur İskelesi üzerinden belediyeyi köşeye sıkıştırdı. İskelenin de yıllardır "ağır hasarlı" şerhiyle hizmet verdiğini belirten Kocabaş, ortaya çıkan "çifte standardı" şu ifadelerle özetledi:

"Deniz ulaşımının kalbi durumunda bulunan Konak Vapur İskelesi’nde de aynı tarihlerden bu yana 'ağır hasarlı' şerhi bulunmuyor mu? Her gün on binlerce hemşehrimizin kullandığı vapur iskelesinde inisiyatif alabildiğinize göre, neden Kemeraltı esnafının can damarı olan Çankaya Katlı Otoparkı’nı kapattınız?

"Demek ki sorun şerhte değil, gündem başka!"

Kocabaş sorunun şerhte olmadığını dile getirerek İzmirli vatandaş adına şu soruyu yöneltti:

"Demek ki sorun 'şerhte' değil, sizin başka bir gündeminiz var! Bölge esnafına laf söyleyeceğinize bu tutarsız tavrınızı açıklayın. Amaç oradan otoparkı kaldırmak mı? Madem ki 'her şeyin cevabı verilecek', o halde İzmir halkı adına bu soruların da açık, net ve samimi şekilde cevaplanmasını bekliyoruz."