Son Mühür/ Emine Kulak- Tüm dünyada kutlanan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ İzmir’de binlerin katılımıyla çoşku içinde kutlanmaya başladı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya İzmir’e geldi, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği programa katıldı. Kutlamalara Kaya’nın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ümit Özlale, Ednan Arslan, Murat Bakan, Deniz Yücel, Yüksel Taşkın, ilçe belediye başkanları, çok sayıda partili ve emekçi katıldı.

Yürüyüş başlamadan önce Temel Conta’da çalışan kadınlara ilişkin CHP’li Kaya açıklamalarda bulundu.

“İktidarın başarı masalları yerle bir”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, “TÜİK verilerine göre iktidarın başarı masalları yerle bir. Işgücüne katılımda kadınlar yüzde 35. Genç karınların çalışması ise yüzde 25. bunlar Türkiye’de kadın eşitsizliğinin aynaya yansımadır. Çocukların bakım gücünü yaygınlaştırmayan, kadının işi evdir anlayışını yaygınlaştırdılar. Günde en az 1 kadın katlediliyor. Temel contanın kadın işçileri ngrevde. Karın emeğinin, yaşamının yok sayıldığı bu kara düzende biz nasıl yaşayacağız. Gelecek ilk genel seçimde, sandıkta bu kadınlar onların tarihi karanlık sayfalarını gönderecekler” dedi