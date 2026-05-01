Son Mühür/ Beste Temel- İzmirliler bahar havasını doyasıya yaşamak için bu yıl da Kültürpark’ın ağaçları altında çiçek kokularıyla bir araya geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin artık geleneksel hale getirmeye başladığı Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali, kapılarını üçüncü kez açmayı planlıyor.

8 Mayıs’ta başlayacak olan renkli buluşma, üç gün boyunca kenti adeta bir botanik bahçesine dönüştürmeyi hedefliyor.

İzmir'in her yani bitkilerle dolacak

Yapılan festival, yalnızca bitki satışından ibaret değil. İzmir’in tarım gücünü desteklerken bir yandan da evlerin balkonlarını, pencerelerinin önünü küçük birer bahçeye çevirmek.

Yeme-içme yerleri de kuruluyor

8-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan festivalde, alanda kurulacak yeme-içme yerlerinde mola verebilir, çocuklar için hazırlanan özel etkinliklerle ailecek zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca bitki yetiştiriciliği üzerine konuşmalar ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Program nasıl?

Festivalin havası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun kortej yürüyüşleriyle artacak. Üç gün boyunca sahne alacak isimler ve saatler ise şu şekilde;

8 Mayıs Çarşamba:

17.30 Açılış İzBB Bando Korteji

18.00-18.45 Gülce Alatay Konseri

18.45-19.30 Özlem Menokan Konseri

9 Mayıs Perşembe:

15.00 İzBB Bando Korteji

16.00-17.00 Çağrı Ergin Konseri

17.00-17.30 İzBB Bando Quartet Enstrüman Dinletisi

18.00-19.00 Merve Mete Konseri

19.30-20.30 Enes Kunduracı Konseri

10 Mayıs Cuma:

15.00 İzBB Bando Korteji

16.00-17.00 Çağrı Ergin Konseri

17.00-17.50 İzBB Bando Trio Enstrüman Dinletisi

18.00-19.00 Merve Mete Konseri