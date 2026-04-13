Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Nisan tarihli değerlendirmelerine göre; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, ayrıca Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Zirai don tehlikesi
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bekleniyor. Zirai don tehlikesine karşı özellikle üretici ve çiftçiler başta olmak üzere ilgili vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
13 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 20°C - Parçalı bulutlu
EDİRNE - 18°C - Parçalı bulutlu
İSTANBUL - 16°C - Parçalı bulutlu
SAKARYA - 17°C - Parçalı bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR - 14°C - Parçalı bulutlu
DENİZLİ - 21°C - Parçalı bulutlu
İZMİR - 22°C - Parçalı bulutlu
MUĞLA - 19°C - Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ANTALYA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
BURDUR - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
ADANA - 22°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA - 12°C - Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR - 15°C - Parçalı bulutlu
KAYSERİ - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA - 13°C - Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE - 17°C - Parçalı bulutlu
KASTAMONU - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - 1°C - Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KARS - 2°C - Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
MALATYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
VAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu