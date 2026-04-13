Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Nisan tarihli değerlendirmelerine göre; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, ayrıca Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Zirai don tehlikesi

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bekleniyor. Zirai don tehlikesine karşı özellikle üretici ve çiftçiler başta olmak üzere ilgili vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor. 13 Nisan 2026 Hava durumu MARMARA ÇANAKKALE - 20°C - Parçalı bulutlu EDİRNE - 18°C - Parçalı bulutlu İSTANBUL - 16°C - Parçalı bulutlu SAKARYA - 17°C - Parçalı bulutlu EGE A.KARAHİSAR - 14°C - Parçalı bulutlu DENİZLİ - 21°C - Parçalı bulutlu İZMİR - 22°C - Parçalı bulutlu MUĞLA - 19°C - Parçalı bulutlu AKDENİZ ANTALYA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu BURDUR - 17°C - Parçalı ve az bulutlu HATAY - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu ADANA - 22°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA - 12°C - Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR - 15°C - Parçalı bulutlu KAYSERİ - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA - 13°C - Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ BOLU - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE - 17°C - Parçalı bulutlu KASTAMONU - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu ZONGULDAK - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı RİZE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM - 1°C - Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı KARS - 2°C - Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı MALATYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu VAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu SİİRT - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu