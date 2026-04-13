Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Nisan tarihli değerlendirmelerine göre; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, ayrıca Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Zirai don tehlikesi

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bekleniyor. Zirai don tehlikesine karşı özellikle üretici ve çiftçiler başta olmak üzere ilgili vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

13 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 20°C - Parçalı bulutlu

EDİRNE - 18°C - Parçalı bulutlu

İSTANBUL - 16°C - Parçalı bulutlu

SAKARYA - 17°C - Parçalı bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR - 14°C - Parçalı bulutlu

DENİZLİ - 21°C - Parçalı bulutlu

İZMİR - 22°C - Parçalı bulutlu

MUĞLA - 19°C - Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ANTALYA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu

BURDUR - 17°C - Parçalı ve az bulutlu

HATAY - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

ADANA - 22°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA - 12°C - Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR - 15°C - Parçalı bulutlu

KAYSERİ - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA - 13°C - Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE - 17°C - Parçalı bulutlu

KASTAMONU - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON - 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 1°C - Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KARS - 2°C - Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

MALATYA - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu

VAN - 5°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 14°C - Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT - 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi