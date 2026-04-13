Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bugün gerçekleştirilen Nisan Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde Egeşehir’de tamamlanmayan konut projelerine ilişkin önerge sunuldu. Hukuk komisyonu raporunda da yansıyan düzenlenmeye göre, yüklenici firmanın işi tamamlamaması halinde doğan sorumluluklar kapsamında kalan işlerin nasıl tamamlanacağına dair yol haritası ele alındı.

Önergede Egeşerhir’deki eksik kalan yapılan belediye iştiraki Eegeşehir tarafından tamamlanması seçeneği öne çıktı. Buna göre, tamamlanma sürecinde yapılacak ikmal ihalelerinin bedelinin yüzde 25’ini SS İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi, yüzde 75’inin ise SS İmece Yaka Konut Yapı Koopeatifi tarafından karşılanması planlandı. Ödemelerin 60 ay taksit ve fiyat farkı esasına göre yapılması öngörüldü.

Diğer yandan SS İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi’nin satış ve devir yükümlülüklerinin 31 Aralık 2025 itibariyle mevcut üyelerle sınırlandırılması maddesi de dikkat çekti.

İlgili komisyon raporu tartışmaların gölgesinde AK Partililerin ret CHP’nin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Yıldız: Özgür Özel’in kullandığı ifadeyi kınıyoruz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, “Yine bu mecliste çok iyi biliyorsunuz, komisyon toplantılarında işin çözümünün nasıl olduğu konusunda ortak irade ortaya koyduk. Kimden besleniyor bilmiyorum ama Cemil Bey’den besleniyor galiba. Sorumluluğa bizi ortak etmeye çalışmadılar, CHP meclis üyelerini kooperatif mevzusuna ortak etmeye çalıştılar. Önergeyi lütfen bir daha okuyun. MHP’li ve AK Partili meclis üyeleri engellemedi, CHP'li meclis üyelerini de korudu Sayın Özgür Özel. 60 ay vade, emekçilerin yüzde 75, daire tipleri ifadeleri var. Biz Ege Şehir’e sadece çalışanlara konut yapmak üzere bir arsayı ayni sermaye yapmak üzere oybirliğiyle verdik, diğer meselelerin tarafı meclis değildir. Hiçbir arkadaşımız ne geçen dönem ne de bu dönem kooperatif yargılanmasının tarafı haline gelmedi. O gün CHP’li meclis üyelerimiz de bize inandığı için bugün yargılanmıyorlar. Bugün önergeyi iade ettiniz çünkü ortak akıl geliştirdik. Şimdi Candaş Bey mi, siz mi, grup başkan vekiliniz mi özür dileyecek bizden Özgür Özel adına. AK Parti ve MHP meclis üyeleri özür bekliyor. Özgür Özel’in kullandığı ifadeyi kınıyoruz, onu bilgilendireni 2 kez kınıyoruz. Biz sizin de

ÖZEL’İ DİNLEYİN

Önergeye ilişkin söz alan AK Partili Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Saygun’da bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Egeşehir’in kooperatif anlamında yürüttüğü 2 işten birinin faaliyete geçtiğini ve diğer konunun MHP ve AK Partili meclis üyeleri tarafından ret yediğini söyledi. Böyle bir ret kararı alınmadı. Biz burada 43 meclis üyesiyiz. CHP’liler 145 kişi. Genel Başkan bilir ki istediğiniz konuyu meclisten geçirirsiniz. Biz emekçilerin mağdur olduğu konu için oybirliği verdik. İmece’yi ilgilendiren konu emekçilerimizle ilgili değil. CHP grubunu davet ediyorum. Özgür Özel’i dinleyerek bunu oyçokluğu ile geçirin. Konunun ne olduğunu bu salondaki herkes biliyor. Buyurun geçirin” dedi.

Zafer Levent Yıldır ise, “Hepimiz gayret gösterdik. Üzerinde titizlikle durduk” dedi.

Hüsnü Boztepe ise, Özel’in konuşmasını dinletmeye çalıştı. Yıldır’ın müdahale etmesi sonucu Boztepe, “Genel Başkanınızı dinlemek istemiyor musunuz?” dedi.



GENEL BAŞKANINIZI YANLIŞ BİLGİLENDİRMİŞLER



Boztepe açıklamasında, “Bu protokol eğer mecliste oybirliği ile geçmezse bu protokolü yapacak mısınız? 350 üye para ödemişler ve bu insanlar konutlarına sahip olamayacağı iması var. Bu doğruysa felaket. Bu dönem kamu zararı olacak. Protokol geçmezse insanların hakkı ne olacak? Biz İmece’yi bilmeyiz. Burada önem verdiğimiz emekçi kardeşlerimiz. Genel Başkanınızı yanıltmışlar. Biz burada hiçbir zaman oyçokluğu vermedik” dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, “Kooperatiflerin yönetimlerinde Ümit Erkol, Şenol Aslanoğlu ve eşi gibi bir sürü insan var. Burada bir enkaz temizliyor olabilirsiniz. Ancak burası bizden çıkmış. Biz meclis olarak ayı devrettik. Genel Başkanınıza yanlış bilgiler verilmiş. Yapılan işlemler doğru gitmiyor” ifadelerine yer verdi.

CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter ise, “96 tane konur İmece’yi ilgilendirdiği için önerge içerisine dahil ettik. Muhalefetteki arkadaşlar öncelik emekçi çalışanlardır dediler. Biz de ilgili kısımları çıkardık ve oybirliği ile geçirdik. Siz engelleyici davrandınız demiyoruz, katkı sundunuz. Anlatılmak istenen 96 tane konuttu. O listeyi Uğur ve Hakan Bey inceledi” dedi. Yıldır ise, “96 konutla ilgili bir sorun yok gibiydi, sonrasında değişiklik oldu” ifadelerine yer verdi.



ÖZEL DAHİ OLSA LAF SÖYLETMEYİZ

Hakan Yıldız ise, “2022 kararı sizde var. Ona neden oyçokluğuyla yaptık? Orada kooperatif mantığına döndünüz. Devretme şartımız yüzde 100’dü. Kooperatifçiler yüzde 45’ini piyasaya yapalım dediler buna hayır dedik. Genel Başkanınız engelleyici olarak bizi gösterdi. Biz bahsedilen 96’yı çözdük. Devir yaparken 2 asgari ücret artı yüzde 25 şartı vardı. Bu geliri geçen herhangi biri arsada ev almayacak dedik. Siz bu kararı bozan 55’e, 45’i getirdiniz. Biz buna hayır dedik. Bu arsa artık kentin malı. Ege şehir 2 kooperatif kurdu. Bir tane emekçileri diğeri eski il başkanınızın yapısına. Emekçilerden parasının tamamını aldı. Daire yapacağım dedi ama yapmadı. Sayıştay, emekçilerin aldığı üyelerin içerisinde bu gelir grubunu aşmış insanlar var dedi. Her iki meclis kararına göre üye olamazlar dedi. Biz bunlara rağmen oturduk ve sorunu çözen karara oybirliği yaptık. Engel AK Parti ve MHP değil. Bunun hedefini göstermek yanlıştır, iradeye saygısızlıktır. Biz ne yaptık 4 asgari ücret şartı getirdik. Özgür Özel dahi olsa laf söylettirmeyiz. Günlerce gelip gidip Buca’daki gibi hadi ben karar değiştirdim demiyoruz” ifadelerini kullandı.