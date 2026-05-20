Son Mühür- CHP'li belediyelere yönelik operasyonların son halkası İzmir'e kadar uzandı dedirten sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İzmir'in gözaltı haberleriyle güne başladığı süreçte gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. (Egeşehir A.Ş.)'ye çevrildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentsel dönüşüm için büyük umut bağladığı Egeşehir A.Ş. firması merkezli operasyonda yönetim kurulu başkanı Süleyman Ekinci ile Erensan İnşaat yetkilisi Salih Eren ve Ankara merkezli Okçuoğlu İnşaat'ın sahibi Muzaffer Özpolat'ın gözaltına alındığı, İZBETON şirketi eski genel müdürü Hüseyin Sezer'in ise arandığı ortaya çıktı.

İhaleye fesat karıştırma...



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma ekiplerinin başlattığı operasyonda gözaltına alınan isimlere "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olma" suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Soruşturma dosyasında Egeşehir Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci'nin, Erensan İnşaat'la ticari ilişkisinin mercek altına alındığı belirtiliyor.

Erensan İnşaat'ın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifindeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü.

Henüz koltuğa yeni oturmuştu...



Hafta başında Cemil Tugay'ın talimatıyla Egeşehir A.Ş. yönetim kurulu başkanı İsmail Mutaf görevinden alınmış, yerine Süleyman Ekinci getirilmişti. Egeşehir'de genel müdür olarak görev yapan Ekinci, yönetim kurulu başkanlığına atanmasının ardından genel müdürlük koltuğuna veda etmişti.

Veli Ağbaba'nın referansı sonrası...



İnşaat mühendisi olan Süleyman Ekinci'nin Egeşehir A.Ş.'de görev almasında son dönemde ismi sık sık tartışmaların ana gündemi olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın etkili olduğu konuşulmuştu.

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın itiraflarında sık sık adı geçen Veli Ağbaba, son dönemde CHP'nin en çok tartışılan ismi haline gelmiş durumda. Ağbaba, kendisi hakkında gündeme getirilen parasal ilişkilerin tümünü yalanlamıştı.

