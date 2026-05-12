Son Mühür / Selda Meşe - İzmir’in televizyonu Son Mühür’de Akdeniz’den Ege’ye sıcak rüzgarlar esti. İtalya Cumhuriyeti İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, iki ülke arasındaki dostluğu Son Mühür’de yayınlanan Sıcak Bakış programında pekiştirdi. Usta gazeteci Hasan Çölmekçi’nin sunumuyla gerçekleşen Sıcak Bakış programında İtalya Cumhuriyeti İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, Türk-İtalyan ilişkisine dair birçok konuyu anlattı; Bianchi’nin çevirmenliğini ise Timur Guda yaptı. Programda Türkiye ve İtalya arasındaki benzerliklere vurgu yapan İtalya Cumhuriyeti İzmir Konsolosu Bianchi, geçmişten gelen ortak mirasın ve coğrafi yakınlığın toplumlar arasında güçlü bağlar kurduğunu belirterek karşılıklı misafirperverlik ve yakın ilişkilerin iki ülke arasındaki dostluğu desteklediğini kaydetti.



“İzmir’e gelmeyi kendim istedim”



"İzmir'e geldiğim için çok mutluyum. Daha önceki görev yerim İsviçre'yi. İsviçre’den tayinim çıkacağı dönemde İzmir'i kendim istedim” sözleriyle açıklamalarına başlayan Bianchi, “Daha önce buraya hiç gelmemiş olmama rağmen burada rahat bir hayat kurup iyi bir dönem geçireceğimi hissettiğim için buraya geldim. Şehre geldiğim liman, deniz kıyısı, yaşam tarzı, gün batımı ve insanların yakınlığı ailemle birlikte hayatımı çok etkiledi. Aynı zamanda, konsolos olarak görevim nedeniyle de kurmuş olduğum ilişkiler ve oluşturduğumuz faaliyetlerde benim için çok önemli oldu. İki buçuk senedir çok güzel bir dönem geçiriyorum" dedi.



“Misafirperverlikleri sizi içine alıyor”



Eğitimini Cenova’da aldığını belirten Bianchi, özellikle Cenova ve Napoli’nin İzmir’e oldukça benzediğini söyledi. İzmir’e geldiğinde ilk fark ettiği durumun insanların misafirperverliği olduğunu belirten Bianchi, “Hem çok kapsayıcı hem de misafirperverlikleriyle sizi içine alan bir davranış şekilleri var. Bu durum sadece İzmir için değil bütün Türkiye için geçerli. Gittiğim her yerde bunu gördüm ve bu beni çok rahatlattı. Bunun yanı sıra, insanların birbirileriyle sıcak kanlı ilişkiler kurmaları, yakınlık göstermeleri bana çok güzel hissettiren şeyler oldu" mesajı verdi.

İzmir’in sanayisinde ‘İtalyan’ dokunuşu



Geçmişten bugüne İtalyanların İzmir'e geldiklerinde yatırım yapmaya başladığını ve buradaki sanayinin temellerinin oluşmasına önemli katkı sağladığını belirten Bianchi , "Burada sadece İtalyanlardan bahsedecek olursak, yaklaşık bin tane İtalyan var. Ancak İtalyanların şöyle bir özelliği var: Birçoğu aynı zamanda Levanten Cemiyeti'nin de üyesi. Levanten olma kavramı ve Levanten Cemiyeti beni çok etkileyen unsurlardan biri oldu. Çünkü bu insanlar 1700'lü ve 1800'lü yıllarda buraya gelmiş, o yüzyıllardan günümüze kadar hiç kesintisiz jenerasyonlar boyunca yaşamışlar. Ama en önemlisi iki kimlik oluşturmuşlar. Biri İtalyan diğeri Türk kimliği. Bunları o kadar güzel bütünleştirmişler ki yaşamın içinde onunla çok daha farklı bakış açısı ve çok daha zengin bir duruş sergileme imkanları olmuş. Bu durum beni gerçekten çok etkiliyor. İtalyanlar İzmir'e geldiklerinde yatırım yapmaya başlamış ve buradaki sanayinin temellerinin oluşmasına önemli katkı sağlamışlar. Günümüzde İzmir'de çok sayıda İtalyan şirketinin bulunmasının nedenlerinden biri de bu tarihsel ve ekonomik bağların yüzyıllardır devam ediyor olması” ifadelerini kullandı.



Tavsiye de verdi: İtalya’da öğleden sonra kapuçino ısmarlamayın



İtalya'nın tadına doyulmaz dünyaca ünlü yemek kültürünü de anlatan konsolos Bianchi, "Hem zeytin ve zeytinyağı hem de hamur işleri iki toplumda da çok sevilen yemekler. Tabi biz unutmamalıyız ki İtalyan mutfağı UNESCO tarafından yakın zamanda soyut insanlık mirasına sokuldu. Bunun yegâne sebebi basit malzemelerden oluşan mutfağımız olması. Fakat basit malzemelerle zanaatkar gibi çalışarak, onları çeşitlendirerek sunuyoruz. Dolasıyla İtalyan ürünü olarak çok şey de dünyada tanınır hale geliyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Burada yemek kültür ile ilgili altını çizmem gereken önemli bir şey var. Türk dostlarımın kapuçino içmeyi sevdiklerini görüyorum. Ama sizden ricam İtalya'ya gittiğinizde öğlen 12'den sonra kapuçino ısmarlamayın. İçinde süt olan ve süt kreması olan kahve olduğu için kahvaltıda tüketimi kolay. Öğlen yemeğinden sonra daha sert bir kahve içmek mideniz için daha iyi. Kapuçino sabah kahvesi. Zaten sipariş verdiğiniz zaman garson da garipser" dedi.



"Ege ve İtalya arasında güçlü ilişkiler kuruyoruz"



Ege ve İtalya arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Bianchi, “Bizim İtalya olarak Türkiye'deki birlikteliğimizde ve buradaki çalışmalarımızda önceliğimiz iki ülke arasındaki ilişkilerin devamlı olması. Bu devamlılığın ve sürdürülebilirliğin içinde de güçlü bağlar kurulması. Bu gücü tesis etmek üzerine devamlı ilişkilerimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Bu sene içinde Roma'da 4’üncüsü yapılan karşılıklı görüşmelerle ilişkilerimiz konsolide edildi. Türkiye-İtalya arasında sadece belli bir konu da değil her konuda ve özellikle ticarete baktığımızda birçok sektörde güçlü ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz. Bu devletimin vizyonu olduğu için benim de konsolos olarak önem verdiğim bir konu. Ege Bölgesinde de yatırım yapan birçok İtalyan şirket var. Bunlara yol açmayı seviyoruz. İtalyan şirketlerin buradaki Türk şirketlerle ilişkide bulunmaları farklı sektörlerde çalışmalar yapmaları bizim için çok önemli. Kültürel faaliyetlerimiz de çok önemli. Bu arada İtalyan kültürünü yaymak için İtalyan Kültür Merkezi ile yapmış olduğumuz etkinlikleri çok önemsiyorum. İtalyan kültürünü İzmirlilere tanıtmak büyük mutluluk veriyor." diye konuştu.

İzmir'deki üniversitelere müjde: İtalyanca bölümü geliyor

'İzmir'de yaptığımız projeler içinde Casa İtalia'yı çok önemsiyorum, Casa İtalia'da üç tane enstitümüz var. Burada yaptığımız çalışmalar 50’nin üzerinde' ifadesini kullanarak İtalyan dilini öğretmek için çalışmalar yaptığını belirten Bianchi, "En önemsediğimiz şeylerden bir tanesi İtalyan dilini öğretmek. Çünkü kültürünüzün tanınmasını ve anlaşılmasını istiyorsanız insanların lisanınızı bilmesi gerekiyor. Bu nedenle İtalyan Kültür Merkezi'nin dil kursları vasıtasıyla bunları yapabiliyoruz. İzmir'de üniversitelerde İtalyanca eksik. İstanbul Üniversitesi olsun Ankara Üniversitesi olsun İtalyanca eğitimi veriyor. Şu anda İzmir'deki devlet üniversiteleriyle böyle bir çalışmamız var. Yakın zamanda burada üniversite öğrencileri için İtalyanca bölümü açma projesi var. İtalyan büyükelçisi Ankara'da lansmanını yaptı. Bu lansmanla birlikte İtalyan dehasının (İDEHA2026) İtalyan ürünleriyle birlikte Türkiye'de tanıtımı dönemi başladı." dedi.

"İzmir'e direkt uçuş olması turizm açısından önemli"

Turizm konusunda daha çok tarihi yerlerin ilgi gördüğünü dile getiren Bianchi, "Aslında çok sayıda İtalyan turist Türkiye'ye geliyor. Ancak geldiklerinde farklı programlar uyguluyorlar. Uyguladıkları program kapsamında genellikle Efes, Pamukkale, Kapadokya gibi tarihi yerlere gidiyorlar. Çünkü İtalyanların Türkiye'de tatil yapma şekli genelde kültür turizmi olarak icra ediliyor. Artık direkt uçuş imkanları bu ziyaretlerin sıklığını artırmaya destek oluyor” diye konuştu.

İzmir'e gelen İtalyan turistlerden kendilerine gelen bir şikayet olmadığını söyleyen Bianchi "İzmir için İtalyan turistlerden bir şikâyet gelmedi bize. Bildiğim kadarıyla sadece İtalyanlardan değil diğer milletlerden de Kapadokya bölgesinde sağlıkla ilgili bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Hastanelerdeki durumların elverişli olmadığı söyleniyor. Turistler açısından iyi hizmet alamadıkları, bölgedeki hijyenin iyi olmadığı gibi bazı şikâyetler duyuyoruz” dedi.

"Ticaret hacmi 30 milyar dolar"



Sağlık turizmi ve İzmir-İtalyan Ticaret Odası hakkında değerlendirmede bulunan konsolos Bianchi, "Şu anda sağlık turizmi için gelen İtalyan sayısı az. Ancak geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili İzmir-İtalyan Ticaret Odasıyla, İstanbul Ticaret Odası çalışma yaptı. Önümüzdeki dönemlerde bu çalışmalarla birlikte sayının daha çok artacağını düşünüyoruz. İtalyan Ticaret Odası dediğimiz zaman burada yatırım yapmış İtalyan firmalarıyla, İtalyanlarla çalışan Türk firmalarının birlikteliğiyle oluşturulan, ilişkileri geliştiren ve bu vesileyle hem Avrupa'ya yatırım yapma imkanı sağlayan hem de Türkiye'ye yatırım yapmalarını sağlayan bir bünye oluşturuldu. Türkiye İtalya arasında ticaret hacmi 30 milyar dolara geldi. Türkiye'de 1500 tane şirketi faaliyet gösteriyor. Bunların 100 tanesi İzmir'de. İzmir-İtalyan Ticaret Odası sayesinde iki ülke arasında ticari kapasitenin artması amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere büyük destek

Öğrenci değişim programı Erasmus’la ilgili İtalyan Kültür Merkezi'nde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bianchi, "Öğrenci değişimleri ve öğrencilerin İtalya'da okumaya gitmeleri konusunda elimizden geldiğince ihtimam gösteriyoruz. Öğrencilere de yol açmaya çalışıyoruz. Gidip eğitim alan öğrencilerin ufukları açılıyor, kültürel anlamda zenginleşiyorlar. Bu bizim için önemli konulardan bir tanesi. Burada İtalyan Kültür Merkezi'nde yeni açılan bir İtalya'da Eğitim Danışmanlığı bölümü var. İtalya'da eğitim almak isteyen öğrencilere orada danışmanlık hizmeti veriliyor" diye konuştu

Göç konusunda ‘ortak proje’ vurgusu

Akdeniz’e yapılan göçlerle ilgili iki ülke arasında iş birliği çalışmaları yürütüldüğünü belirten Bianchi, "Bu konuda yine Türkiye misafirperverliğini gösteriyor. Türkiye en fazla göçmen alan ülkelerden. Bu konuda İtalya’yla ortak projeler üretiliyor. Çünkü zorlu şartlar var ve bu zorlu şartların iyileştirilmesi, göçmenlere fayda sağlaması hem de ülke bazında olayların kritikleşmemesini sağlayacak şekilde iş birlikleri oluşturuyoruz" diye konuştu.