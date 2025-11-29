Son Mühür- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve 30. CHP Kurultayı Divan Başkanı Ayşe Ünlüce, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, seçimli kurultayın divan başkanı olarak görevlendirilmesinin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

KURULTAYDA KADIN TEMSİLİYETİNDE ÖNEMLİ ADIM

Ünlüce, CHP tarihinde seçimli bir kurultaya başkanlık eden ilk kadın divan başkanı olmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Benim için çok onurlu bir görev. Bir önceki dönemde Yılmaz Büyükerşen Hocamız oturmuştu. Daha sonraki olağan kurultayımızda Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu oturmuştu. Bugünde ben seçimli kurultaya ilk kadın divan başkanı olarak görevlendirilmiş oldum. O nedenle çok onurlu ve gururluyum. Tüm kurultay delegelerime bu onurlu görevi bana verdikleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.