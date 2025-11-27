Ankara Adliyesi'nin Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde, mahkeme duruşması sonrasında iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu dehşet verici anlar yaşandı. İddialara göre önceden husumetli olan aynı aileden beş kişi bıçaklanarak yaralandı, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çocuk mahkemesi çıkışında tartışma kavgaya dönüştü

Olay, öğle saatlerinde adliyenin ek binası önünde meydana geldi. Çocuk mahkemesinde görülen bir dava nedeniyle duruşmaya katılan taraflar arasında çıkan sözlü tartışma, duruşmanın ardından adliye binası dışında da alevlenerek kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Saldırıya uğrayan beş kişinin tamamının aynı aileden olduğu bildirildi. Acilen hastanelere sevk edilen yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Görgü tanığı anlattı: Sırtlarından bıçaklanmışlar

Olayın hemen ardından yaşananları aktaran bir görgü tanığı, dehşet verici saldırının detaylarını paylaştı. Görgü tanığının iddiasına göre:

"Saldırıya uğrayanlar adliyeden çıktıkları sırada motosikletli iki kişi önlerini kesmiş. Daha sonra bıçaklı saldırıya uğramışlar. 5 yaralı vardı, 3 kişinin durumu ağırdı. Taraflar arasında önceden husumet olduğu iddiaları var. Pusu kurmuşlar. Yaralıların hepsi aynı taraftandı. Durumları ağır olanların hepsi sırtından bıçaklanmış."

Polis bir şüpheliyi yakaladı, diğeri aranıyor

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya anında müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli saldırganlardan bir kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olay yerinden kaçan diğer firari şüphelinin yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yaralılar ambulanslarla hızla hastanelere kaldırılırken, gözaltına alınan zanlının da adli işlemler için emniyete sevk edildiği belirtildi.