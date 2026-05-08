Avrupa Birliği destekli Çocuklar için Hesap Verebilirlik ve Hak Savunuculuğu (ACAR) projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNICEF Çocuk Haritası girişimiyle çocukların eğitimden sağlığa, güvenli yaşam alanlarından dijital erişime kadar temel ihtiyaçlarını veri temelli yöntemlerle belirliyor.

Avrupa Birliği destekli proje kapsamında İzmir, Ankara ve Gaziantep’te en az 10 bin çocuğun ihtiyacına çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Gençler teşvik edildi



Proje kapsamında her pilot belediyede görev yapacak 30’ar gönüllü ihtiyaç elçisinin desteklenmesi amacıyla gençlerin veri analizi, saha çalışmaları ve çocuk hakları alanındaki farkındalık çalışmalarına aktif katılımı teşvik edildi.

"Bu katkıyı giderek artırmayı hedefliyoruz"



Yürütülen çalışmanın önemine dikkat çekerek konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, , “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak projeye farklı alanlarda katkı sunmaya çalışıyor, bu katkıyı giderek artırmayı hedefliyoruz. Farklı toplumlar çocuklara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilir. İzmir, Ankara ve Gaziantep’te yapılan değerlendirmelerin, bu farklılıklar göz önünde bulundurularak ele alınması ve verilerin buna göre yorumlanması gerekiyor. Yapılan tüm çalışmaların sonuçlarını düzenli olarak izlemek ve takip etmek büyük önem taşıyor” diye konuştu.

"En az 10 bin çocuğun ihtiyacına yanıt verilmesini hedefliyoruz"



UNICEF Türkiye Sosyal Politika Sorumlusu Dr. Görkem Güner, "UNICEF Çocuk Haritası girişimi bu soruna çözüm sunuyor. Girişim, çocukların ihtiyaçlarını veriyle görünür kılarak kanıta dayalı karar alma süreçlerini desteklediğini ve yerel düzeyde çocuk odaklı politika ile hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Haritanın veriye dayalı hizmetler ve güçlü iş birlikleriyle en az 10 bin çocuğun ihtiyacına yanıt verilmesini hedefliyoruz.

Avrupa Birliği’nin stratejik desteği; İzmir, Ankara ve Gaziantep Büyükşehir belediyelerinin yerel sahiplenme ve uygulamadaki liderliği, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün çözüm üretme süreçlerinde sunduğu katkılar bu başarının temelini oluşturacak.” diye konuştu.

Mert Fırat'tan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür



İhtiyaç Haritası kurucu ortaklarından oyuncu Mert Fırat, projenin İzmir’den başlamasının kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Çocuk İhtiyaç Haritası’nın aslında uzun süredir bir hayal. İhtiyaçların iller bazında şeffaf biçimde görülebilmesinin projenin çıkış noktası. Destekçilerin harita üzerinden Türkiye’deki ihtiyaçları hızlı şekilde okuyabilmesi çok önemli. İzmir’in bu konudaki hassasiyeti ve geri dönüş hızının da süreci güçlendirdiğini düşünüyorum. İzmir’e, UNICEF’e ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim" dedi.

"ihtiyaçların görünür kılınmasını amaçladık"



İhtiyaç Haritası kurucu ortaklarından Dr. Ali Ercan Özgür ise “İhtiyaç sahipleriyle destekçileri bir dijital sistemde buluşturma amacıyla 12 yıl önce bir hayalle yola çıktık. Hesap verebilirlik ve şeffaflık kapsamında ihtiyaçların görünür kılınmasını amaçladık. Bu yolculuk, yoksulluk haritası, afet haritası gibi bizi yaklaşık 30 harita üretmeye sevk etti ve bir anlamda sosyal teknoloji kurumuna dönüştük. Kendimizi bir anda birçok projenin içinde bulduk” dedi.

Kimler katıldı?



Tanıtım programına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortakları Mert Fırat, Dr. Ali Ercan Özgür, UNICEF Türkiye Sosyal Politikalar Sorumlusu Dr. Görkem Güner, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

