Son Mühür / Osman Günden - Fotokapana saldıran ayının ilginç görüntüler haber ajansları tarafında da servis edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, fotokapana saldıran ayının görüntülerini, 'Fotokapanı görünce poz vermek yerine küçük bir tartışmaya girmiş' notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde; ayının 2 yavrusu ile birlikte gezdiği ve ağaçtaki fotokapanı fark ettikten sonra saldırdığı anlar yer aldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, doğaseverler de yorumlarıyla paylaşıma katkı sağladı.

Muhabir: Osman Günden