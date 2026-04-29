SON MÜHÜR-CHP lideri Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’ın aileleriyle birlikte Göcek Merdivenliköy’de gerçekleştirdiği gizemli tekne turu sızdırıldı. Videoda grubun rahat tavırları ve alkollü oldukları yönündeki izlenimler dikkat çekerken, milyon dolarlık yatın güvertesinden yansıyan şatafat, siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı."



Sosyal Medya Bu Videoyu Konuşuyor

Sürekli olarak iktidarın lüks ve şatafat içinde yaşadığını eleştiren CHP lideri Özgür Özel, bu kez bizzat bir lüks yatın güvertesinde objektiflere yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’ın aileleriyle birlikte Göcek Merdivenliköy mevkiinde demirli, milyon dolarlık bir teknede vakit geçirdikleri görülüyor. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte "halkçı siyaset" vurgusu yapan CHP yönetimine yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.

Türkiye Kazaya Ağlarken Onlar Teknedeydi!

Haberin en çok infial yaratan detayı ise görüntülerin kaydedildiği tarih oldu. İddialara göre bu "tekne sefası", Antalya’da meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan teleferik kazasının yaşandığı saatlerde gerçekleşti. Antalya’da kurtarma çalışmaları devam ederken ve parti adına "olayı yakından takip ediyoruz" mesajları verilirken, üst düzey kurmayların Göcek’te tatil yapması siyasi bir skandal olarak nitelendiriliyor.

"Alkollü" Tavırlar ve Şatafat Eleştirisi

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer unsur ise Özgür Özel ve beraberindekilerin rahat tavırları oldu. Videoyu paylaşan kullanıcılar, Özel’in hareketlerinden "alkollü olduğu" çıkarımını yaparken lüks yatın sahibi olduğu iddia edilen iş insanı Hazım Giray ile CHP heyeti arasındaki ilişkinin boyutu da merak konusu oldu. Arşivlerde Özel’in lüks yaşama yönelik sert eleştirilerini hatırlatan binlerce kullanıcı, "Halkın sorunlarından uzak, lüksün içinde bir muhalefet" yorumlarında birleşti.

Sosyal Medyada Tepkiler Dinmiyor

X ve diğer dijital platformlarda gündemin ilk sırasına yerleşti. Kullanıcılar, "Vatandaş geçim derdindeyken, asgari ücretli kan ağlarken bu lüks yat gezisi samimiyetsizliktir" diyerek tepkilerini dile getirdi. CHP kanadından ise görüntülerin içeriğine veya zamanlamasına dair henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.