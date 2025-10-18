Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan kombi servisi uzmanı ve yazar Abdülmetin Çökmez, sıra dışı bir buluşa imza attı. Teknolojiye ve el işlerine meraklı olan Çökmez, hurda buzdolaplarını kullanarak kendi kayığını yaptı. Yaklaşık bir ay önce tamamladığı bu ilginç projeyle, Çankırı’daki Koyunbaba Barajı’nda motorlu kayığıyla gezintiye çıkan Çökmez, görenlerin şaşkın bakışları arasında keyifli anlar yaşıyor.

“UCUZ BİR KAYIK YAPMAK İSTEDİM”

Daha önce pedallı bir deniz bisikleti kullandığını ancak onun kaybolduğunu söyleyen Çökmez, yeni bir çözüm arayışına girdiğini belirtti:

“Kaybolma riskini düşünerek daha ucuz bir kayık yapmak istedim. Aklıma buzdolabından kayık yapmak geldi. İki hurda buzdolabını iş karşılığında ücretsiz aldım, birleştirip motor taktım. Şimdi barajda rahatlıkla gezebiliyorum.”

“AİLEM ‘BOĞULURSUN’ DEDİ AMA BEN VAZGEÇMEDİM”

Başta ailesi ve arkadaşlarının bu fikre sıcak bakmadığını anlatan Çökmez, “Ailem ‘Sen ne yapıyorsun, boğulursun, ölürsün’ dedi. Arkadaşlarım da ‘Böyle bir şey mümkün olsaydı şimdiye kadar yapılırdı’ diye alay ettiler. Ama ben dinlemedim, denedim ve başardım” sözleriyle süreci anlattı.

“BALIKÇILAR BENİ KENDİ MESLEKTAŞLARI SANIYOR”

Kendi yaptığı kayığın dengeli bir şekilde suda durduğunu belirten Çökmez, projesinin düşük maliyetli ve güvenli olduğunu vurguladı.

“Kayık suda gayet dengeli duruyor. Maliyeti düşük olduğu için kaybolsa da üzülmem. Uzaktan gören balıkçılar beni de balıkçı sanıyor. Ben iyi bir yüzücüyüm ama yüzme bilmeyenlere bu tür denemeleri kesinlikle tavsiye etmem.”