Son Mühür- Diyarbakır ve Gaziantep'te gördüğü ilgiden memnun kalan CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir programı öncesi kente geldi.

Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi tarafından görevinden alınan Çağatay Güç karşıladı.

''Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’i, 29 Haziran pazartesi günü İzmir’de gerçekleştireceği büyük buluşma öncesi havaalanında karşıladık'' bilgisini paylaşan Çağatay Güç,

''İzmir örgütü olarak birlik ve dayanışma içinde, halkımızla omuz omuza mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz. Genel Başkanımızın kentimizde gerçekleştireceği programlarda hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız'' hatırlatmasında bulundu.



İzmirliler'e açılış için çağrı...



Çağatay Güç,

''Cumhuriyet Halk Partisi Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 29 Haziran Pazartesi günü İzmir’de hemşehrilerimizle buluşuyor. Bu büyük buluşmayla; umudu büyüteceğiz, dayanışmayı güçlendireceğiz, demokrasiye ve halk iradesine birlikte sahip çıkacağız. Ülkemizin geleceğini karanlıktan birlikte çıkartacağız.

Milletimizle birlikte el ele, kucaklaşarak ülkemizi yeniden barışın, adaletin ve cumhuriyetin ülkesi yapacağız. Bu büyük günde tüm hemşehrilerimizi yeni İzmir İl Başkanlığımıza ve Gündoğdu Meydanına davet ediyoruz'' çağrısında bulunmuştu.



Önce Küçük Menderes...



Özgür Özel pazartesi günü Küçük Menderes Havzası’ndaki Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz, Beydağ, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunmasının ardından saat 18.30'da Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle buluşacak.

Özel'in bir sonraki durağı yeni il binası olacak. Özel saat 19.00'da Çağatay Güç ve il yönetiminin bundan böyle hizmet vereceği CHP İzmir il başkanlığı alternatif il binasının açılışını gerçekleştirecek.