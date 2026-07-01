Son Mühür/ Osman Günden- Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda ziyaretçi yoğunluğu artan Pamucak ve Pananos sahillerinde ortak temizlik çalışması yürütüyor. İki belediyenin temizlik işleri müdürlüklerine bağlı ekipler, sahil şeridindeki kirliliği önlemek için oldukça sık bir program ile temizlik çlaışması yapılıyor.

Haftada iki gün kapsamlı temizlik

Çalışmalar kapsamında sahillerde her gün düzenli olarak çöp toplama hizmeti veriliyor. Bunun yanı sıra, her iki belediyenin ekipleri haftada iki gün bir araya gelerek sahil genelinde kapsamlı ve detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kumsalların hijyenik kalması amacıyla başlatılan bu ortak mesai, yaz sezonu boyunca kesintisiz şekilde devam edecek.

"Temiz tutmak ortak sorumluluğumuz"

Yaz döneminde sahil temizliğine öncelik verdiklerini belirten Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özkan Aracı, Pamucak ve Pananos sahillerinin bölge için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çeken Aracı, vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulundu. Aracı, şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz sahillerimizin temizliği için özveriyle çalışıyor. Temizlemek bizim görevimiz, temiz tutmak ise hepimizin ortak sorumluluğu. Tüm vatandaşlarımızdan çöplerini uygun alanlara bırakmalarını ve bu güzelliğe sahip çıkmalarını rica ediyoruz."

Sezon boyunca kesintisiz hizmet

İki belediyenin dayanışma içinde yürüttüğü temizlik faaliyetleri, bölgedeki doğal yapıyı korumayı hedefliyor. Kıyı şeridinin gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılmasını amaçlayan belediye ekipleri, temizlik ve çöp toplama hizmetlerini yaz sonuna kadar aynı koordinasyonla sürdürecek.

