AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’in başlıca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle beraber Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme çerçevsinde Çeşme Projesi başta olmak üzere İzmir’in beklenti ve taleplerinin Ankara’ya taşındığı ifade edildi.

İzmir heyeti Ankara’da!

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda İzmir’in önemli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda temaslarda bulunduklarını belirtti.

“Ortak irade Ankara’ya taşındı”

İzmir’in sivil toplum kuruluşlarının önemli bir inisiyatif ortaya koyduğunu ifade eden İnan, kentin beklentilerinin doğrudan Ankara’ya taşındığını belirtti.

Bakan Ersoy’a teşekkür!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un İzmir’in taleplerini dikkatle dinlediğini ifade eden İnan kendisine teşekkür mesajını iletti.