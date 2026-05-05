Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen İzmir Bağ Yolu Projesi, uluslararası alanda yeni bir adım attı. Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Programı’nda yer alan ve “Bağcılık ve Şarap Kültürü Rotası” olarak bilinen Iter Vitis, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü onursal üyeliğe kabul etti.

İzmir’in bağcılık mirasını tanıtmayı hedefleyen projenin detayları, İZFAŞ’ın ev sahipliğinde Fuar İzmir’de düzenlenen Olivtech – 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı’nda paylaşıldı.

Tanıtım programı kapsamında, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün onursal üyelik sertifikası Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e takdim edildi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün Iter Vitis rotasına girmesinin, projenin uluslararası alanda gördüğü değeri kanıtladığını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, buranın yalnızca tarımsal üretime dayalı bir alan olmadığını vurguladı. Sengel, şu açıklamalarda bulundu:

“Efes Tarlası Yaşam Köyü projesiyle doğru bir vizyon ortaya koyduğumuzu uluslararası arenada görmüş olduk. Bu gelişme, Efes Selçuk’un sadece ziyaret edilen tarihi bir kent olmaktan öte; kültürel mirası, yerel üretimi ve kadın dayanışmasını bir arada sunan bir destinasyon olduğunu kanıtlıyor. İzmir’in bağcılık kültürünü sürdürülebilir turizm anlayışıyla geleceğe taşıyan bu yolculukta emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.”

