Son Mühür- Selçuk’un en bereketli bölgelerinden biri olan Panayır Dağı etrafında, Efes Antik Kenti’ne komşu büyük bir tarım arazisi mahkeme eliyle satışa sunuldu. Taşınmaz toplamda 12.685 metrekare büyüklüğünde olduğu belirkendi.Taşınmazın geleneksel yapısı ayrıca içindeki büyümüş ağaçlarıyla olması yatırımcıların gündemini belirledi.

Atatürk Mahallesi bölgesinde kalan bu arazi, aslında iki farklı bahçeyi tek tapuda buluşturuyor. Yaklaşık 2,5 dönümlük kısmında 20-30 yaşlarında üretken zeytin ağaçları bulunurken, geri kalan 10 dönümlük alanda tam verim çağında olan 8-12 yaş aralığında şeftali ağaçları yer alıyor. Taşınmazın üzerinde yer alan artezyen kuyusundan alınan sulama suyu damlama sulama sitemiyle tarımsal ürünlere ulaştırılmaktadır. Bu nedenle sulu tarım arazisi vasfındadır. Selçuk İlçe merkezine kuş uçuşu 1.800 metre mesafede olmasıyla da büyük avantaj sağlıyor.

Efes 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan ve tarımsal niteliği korunan bu devasa bahçe için 19 milyon liranın üzerinde bir değer belirlendi.

İhaleye dair teknik detaylar ve satış takvimi ise şu şekilde paylaşıldı:

Konum: Selçuk Atatürk Mah. Panayır Dağı Mevkii (327 Ada 17 Parsel).

Yüzölçümü: 12.685,72 m2.

Ağaç Varlığı: 2.462 m2 zeytinlik, 10.223 m2 şeftali bahçesi.

Altyapı: Kadastral yolu var, artezyen ve damlama sistemi kurulu.

İmar Durumu: Efes 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Damianus Stoası Koruma Zonu sınırlarında.

Muhammen Bedel: 19.028.580,00 TL.

