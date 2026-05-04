Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının dokuzuncu haftasının 31. Duruşmasına katıldı. Taşkın’ın duruşmaya ilişkin yaptığı açıklamada Silivri’de yaşananlara dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Taşkın, duruşma sırasında hakim heyetinin avukatlarının talepleri kabul etmemesi üzerinde salonda gerginlik yaşandığını, bunun ardından mahkeme heyetinin salonu terk ettiğini ifade etti. Duruşmayı takip eden izleyicilerin salon dışına çıkarıldığını ve basın mensuplarının da salondan uzaklaştırılmak istendiğini öne sürdü. Taşkın, bazı gazetecilere ise farklı bir muamele uygulandığını iddia etti.

Vekil Taşkın, ‘yandaş gazeteci’ olarak nitelendirdiği Ferhat Murat’ın mahkeme koridoruna girişine izin verildiğini belirtti ve bu durumu eleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşın şu ifadeleri kullandı;

“İBB davasının dokuzuncu haftası 31. gününde yine Silivri'deyiz. Hakim, avukatların taleplerini almayı reddettiği için gerginlik çıktı. Mahkeme heyeti salonu terk etti, izleyiciler salondan çıkartılıyor. Basın da çıkartılmak isteniyor ancak yandaş gazeteci Ferhat Murat'ın heyetin bulunduğu arka koridora girmesine izin veriliyor... Ne yaparsanız yapın bu temelsiz davadan arkadaşlarımız aklanarak çıkacaklar.”

Sengel de duruşmada

Öte yandan Taşkın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in de duruşmada olduğu görüldü.