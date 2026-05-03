İzmir’in Selçuk ilçesinde, Şirince yolunda ilerleyen bir tur otobüsü kaygan zemin nedeniyle yürekleri ağza getiren bir tehlike atlattı. 31 FT 468 plakalı tur otobüsü, öğle saatlerinde rampa yukarı tırmanırken bölgede etkili olan sağanak yağışın da etkisiyle kayarak şarampole yöneldi.

Yağmur nedeniyle yollar kayganlaştı

Bölgede gün boyu aralıklarla devam eden yağmur, yolların oldukça kayganlaşmasına sebep oldu. Saat 12.30 sularında yokuş yukarı seyreden otobüsün arka kısmı, ıslak zemin sebebiyle tutunma kaybı yaşayarak şarampole kaydı. Bu ani hareketin ardından otobüsün ön bölümü kısa bir süreliğine havaya kalktı.

Yaşanan bu korkutucu manzara, bölgedeki vatandaşlar ve diğer sürücüler arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Neyse ki, büyük bir şans eseri hiçbir yolcu veya vatandaşın burnu bile kanamad ve olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Yardım geldi

Olayın hemen ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, olası yeni kazaların önüne geçmek için yol güvenliğini sağlayarak trafiği kontrol altına aldı. Yağmurun etkisiyle dik yokuşu tırmanmakta zorlanan diğer araçlar için de tedbir alındı.

Titiz bir çalışmanın ardından otobüs, zarar görmeden bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çekildi ve yol yeniden trafiğe açıldı. İzmir genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarına karşı sürücüler için dikkatli olma çağrısında bulunuldu.