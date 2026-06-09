Efes Antik Kenti, İzmir'in Selçuk ilçesi sınırları içinde bulunuyor. Selçuk, il merkezine yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta ve Aydın sınırına yakın bir konumda. İzmir'den karayoluyla bir saat civarında süren yolculuk, Basmane'den kalkan trenlerle de yapılabiliyor. Yani antik kente ulaşmak sanıldığından çok daha kolay.

Efes Antik Kenti neden Selçuk'ta bu kadar önemli?

Selçuk, neredeyse tamamen Efes'in etrafında şekillenmiş bir ilçe. Antik kentin yanı sıra Meryem Ana Evi, St. Jean Bazilikası ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı'nın kalıntıları da aynı ilçede. Üstelik ünlü şarap köyü Şirince de Selçuk'a bağlı. Bu yoğunluk, ilçeyi Türkiye'nin en çok ziyaretçi çeken noktalarından biri haline getiriyor. Esnafından otelcisine kadar ilçe ekonomisinin büyük bölümü turizme dayanıyor.

Efes Antik Kenti'nde neler görülebilir?

Kentin simgesi haline gelen Celsus Kütüphanesi, iki katlı cephesiyle ziyaretçileri adeta büyülüyor. Yaklaşık 25 bin kişilik Büyük Tiyatro, antik dönemin en etkileyici yapılarından biri. Mermer Cadde, Hadrian Tapınağı, Yamaç Evler ve antik dönemin gündelik hayatına ışık tutan agora da gezi rotasının vazgeçilmezleri arasında. Efes, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi ve bu tarihten sonra uluslararası bilinirliği daha da arttı.

Efes Antik Kenti'ne nasıl gidilir, ne zaman gidilmeli?

İzmir'den Selçuk'a otobüs, tren ve özel araçla ulaşım mümkün. Aydın yönüne giden otoyol üzerinden yolculuk oldukça konforlu. Antik kentin iki ayrı girişi var; yaz aylarında kalabalığı ve sıcağı düşünenler için sabah erken saatler en doğru tercih. İlkbahar ve sonbahar ise hem hava hem de yoğunluk açısından gezmek için ideal dönem. Kuşadası'na sadece yirmi dakika mesafede olması, deniz tatilini tarih geziyle birleştirmek isteyenler için ayrı bir avantaj sağlıyor. Tek günde hem Efes'i hem Şirince'yi gezmek mümkün, ama tarihe doyamayanlar için bir gece konaklamak çok daha keyifli bir seçenek.