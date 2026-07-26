Son Mühür- AK Parti İzmir Teşkilatı, Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda bir araya geldi. Partinin 25 yıllık siyasi geçmişinin ve saha çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki seçim takvimine dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, teşkilat mensuplarına hitap ederek yaklaşan seçimler öncesinde çalışma temposunun artırılması gerektiğini belirtti.

"Geriye dönük baktığımızda hedefler birer birer gerçekleşti"

Türk siyasi tarihinden örnekler veren Kırkpınar; Adnan Menderes, Turgut Özal, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan gibi liderlerin geçmişteki hedeflerine değindi. Sanayileşmeden Ayasofya’nın açılmasına kadar birçok hayalin bugün gerçek olduğunu belirten Kırkpınar, bu hamlelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirildiğini vurguladı.

25 yıllık süreçte İzmir teşkilatlarının emeğine de dikkat çeken Kırkpınar, ilk günkü heyecanla yola devam ettiklerini ifade etti.

Öncelik saha çalışmaları ve yeni üyeler

Seçim sürecine girilirken zamanın daraldığına işaret eden Kırkpınar, teşkilatın polemiklerden uzak durarak tamamen sahaya odaklanması gerektiğini söyledi. Konuşmasında net bir takvim çizen İzmir Milletvekili şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde 2028 Genel Seçimlerine bir buçuk yıldan az, yerel seçimlere ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir süre bulunuyor. Vaktimiz sınırlı, sorumluluğumuz büyük. Dedikodu ve polemiğe ayıracak dakikamız yok."

Kırkpınar ise esnaf ziyaretlerinin aralıksız süreceğini, yeni üyeler kazandırarak vatandaşın hem iyi hem de zor gününde yanında olmaya devam edeceklerini belirterek konuşmasını tamamladı.

