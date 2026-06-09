İstanbul İzmir uçak bileti fiyatları sefer saatine, havayolu şirketine ve biletin ne kadar önceden alındığına göre ciddi şekilde değişiyor. Aynı gün içinde sabah ve akşam seferleri arasında bile belirgin fark olabiliyor. Bu yüzden bilet almadan önce farklı tarihleri ve saatleri karşılaştırmak gerçekten işe yarıyor.

İstanbul İzmir uçak bileti hangi havayollarında var?

Bu hatta Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet düzenli sefer yapıyor. Kalkışlar İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den, inişler ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gerçekleşiyor. Anadolu yakasında oturanlar için Sabiha Gökçen genelde daha pratik bir tercih. Avrupa yakasındakiler ise İstanbul Havalimanı seferlerini değerlendiriyor.

İstanbul İzmir uçak bileti ne zaman alınırsa ucuz olur?

Genel kural şu: bilet ne kadar erken alınırsa fiyat o kadar düşük kalıyor. Uçuş tarihinden yaklaşık bir ay, hatta kırk gün önce yapılan alımlar çoğu zaman en mantıklı sonucu veriyor. Son dakika biletleri ise özellikle bayram, tatil ve hafta sonu dönemlerinde ciddi şekilde pahalanıyor. Hafta içi günler, özellikle salı ve çarşamba seferleri genelde hafta sonuna göre daha uygun. Sezon da önemli bir etken; yaz aylarında İzmir ve Ege tatil bölgelerine talep arttığı için fiyatlar yukarı çekiliyor.

İstanbul İzmir uçak bileti alırken nelere dikkat edilmeli?

Karşılaştırma siteleri üzerinden tüm havayollarını aynı ekranda görmek ciddi avantaj sağlıyor. Fiyat alarmı kurmak da akıllıca bir yöntem; seçilen uçuşun fiyatı düştüğünde e-posta ile bildirim geliyor. Bagaj hakkına ayrıca bakmakta fayda var, çünkü en ucuz görünen biletlerde çoğu zaman sadece kabin bagajı bulunuyor. Valizle yolculuk edecekler için bagajlı paket, sonradan ek ücret ödemekten daha hesaplı çıkabiliyor.

Uçuş süresi kısa olsa da havalimanına ulaşım süresini hesaba katmak gerekiyor. İzmir tarafında Adnan Menderes Havalimanı'ndan şehir merkezine İZBAN ile kolayca geçilebiliyor. İstanbul tarafında ise her iki havalimanına da metro ve otobüs bağlantısı mevcut. Planlamayı buna göre yapanlar, yolculuğun tamamını stressiz tamamlıyor.