Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Balçova Belediyesi önümüzdeki hafta sonunu müzikten tiyatroya, sinemadan sahne performanslarına kadar epey geniş bir seçkiyle doldurmuş. İlçedeki sosyal yaşamın ritmini oldukça yükseltecek bu etkinlikler, aslında her yaştan insana hitap eden bir çeşitliliğe sahip.

Hafta sonu dolu dolu geçecek

Belediyenin kültür rotasında bu sefer hafta sonu boyunca sürecek programlarda sadece eğlence yok. Aynı zamanda Balçovalıların bir araya gelip keyifli vakit geçirebileceği bir ortam hedeflenmiş.

Özellikle genç yeteneklerin sahne alacağı "Modern Jazz Yarışması" ile Narlıdere Umut Tiyatrosu'nun "Yalancı Aranıyor" isimli tiyatro oyunu, sanatseverlerin ajandasında şimdiden yerini almış durumda ve izmemek için gün sayıyorlar. Mahalleli kadınların hazırladığı "GALA" gösterimi ise programın en dikkat çeken duraklarından biri olacağa benziyor.

Etkinlikler devam edecek

Belediye Başkanı Onur Yiğit, konuya dair yaptığı açıklamada, sanatın Balçova’da yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesini istediklerini söyleid. Balçova’yı sadece belediyecilik hizmetleriyle değil de paylaşma ve birlikte yaşama kültürüyle de büyütmek istediklerini belirten başkan Onur Yiğit, vatandaşın kendinden bir şeyler bulabileceği bu tarz etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

Bu hafta sonu Balçova’da gerçekleşecek etkinliklere katılımın dolu dolu geçmesi ve katılım oranının oldukça fazla olması bekleniyor.

