Karşıyaka Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında yeniden ayağa kalkmıştı.

Bursaspor karşısında geriden gelip, son saniyede bulduğu basketle maçta 84-82 galip gelen yeşil-kırmızılılar, üçlü averaj mucizesiyle düşme hattından çıkmıştı.

Ancak ligde kalma sevinci sürerken, olaylı karşılaşmanın sonrasında kulüp ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu (TBF), salona peş peşe cezalar verdi.

2 maç iç sahada seyircisiz oynama cezası

Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısında tribünlerde tansiyon yükseldi. Sahaya atılan yabancı maddeler yüzünden hakemler soyunma odasına kaçtı, oyun tam 15 dakika boyunca durdu.

Karşıyaka taraftarı, bu dönem daha önce oynanan Galatasaray ve Büyükçekmece maçlarında da benzer olaylarla dikkat çekmişti.

TBF Disiplin Kurulu, aynı sezon içinde üçüncü kez olan bu tribün olaylarını cezasız bırakmadı. Olayların büyüklüğünü göz önünde bulundurulan kurul, yeşil-kırmızılı ekibe 2 maç iç sahada seyircisiz oynama ve sadece bu ihlalden dolayı 1 milyon TL para cezası kesti.

Küfür ve merdiven boşlukları da cezasız kalmadı

Federasyonun kestiği fatura yalnızca saha olaylarıyla sınırlı değil. Salondaki diğer kural ihlalleri de tek tek rapora yazıldı:

Çirkin ve kötü tezahürat: Sezon içinde bu kural ihlali tam altıncı kez tekrarlandığı için kulübe 620 bin TL ekstra ceza geldi.

Merdiven boşlukları: Salonun tıklım tıklım olması ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle 202 bin TL daha fatura çıkarıldı.

Bursaspor maçındaki organizasyon ve taraftar hatalarından dolayı ödeyeceği toplam tutar 1 milyon 822 bin 500 TL'ye ulaştı.

Cezalı başkan salona girince yine ceza aldı

Gecede en dikkat çeken cezalarından biri de Başkan Aygün Cicibaş'a verildi. Cicibaş, 11 Nisan'daki Büyükçekmece maçında protokol tribününde yaşanan kavga sebebiyle 6 ay men ve 600 bin TL ceza almıştı. Cicibaş'ın Bursaspor maçında salonda olmaması gerekiyordu.

Ancak Başkan Cicibaş yasağa uymayarak, hem salona geldi hem de soyunma odasına girdi. TBF, bu hak mahrumiyeti ihlalini için başkana 300 bin TL daha şahsi ceza kesti.

Disiplin Kurulu, Aygün Cicibaş'ın bu cezasıyla ilgili resmi kararında şu ifadelere yer verdi; "Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş’ın, cezalı olduğu halde cezaya uymaması nedeniyle, ihlalin 2025-2026 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği ve olayın oluş şekli ile uyulmayan cezanın mahiyeti de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 36/1. ve 36/2. maddeleri gereğince 300.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"