Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Yıllarca mikrofon başında ve ekran karşısında İzmirlilerin evine konuk olan Ebru İşyapan, rotasını bu kez tiyatro sahnelerine kırdı. Televizyon ve radyo dünyasının tanınmış ismi, biriktirdiği tüm yaşanmışlıkları "Ebruli Hikâyeler" başlığı altında topladı. Seyirciyi alışılmışın dışında bir performans bekliyor. Hazırlıklar ise tüm hızıyla sürüyor.

Ekranda başlayan yolculuk sahnede devam ediyor

İşyapan’ın yeni projesi, sadece bir anlatıdan ibaret değil. Kadın-erkek ilişkilerinin labirentlerinden, günlük hayatın o küçük ama çarpıcı anlarına kadar her şey bu sahnenin parçası. Aşk, ayrılık ve dostluk; müzik ve dansın ritmiyle iç içe geçiyor. "Bir Ebruli Meselesi" adını taşıyan ilk gösteri, sanatçının yıllar süren gözlemlerini mizahla harmanlıyor. Samimi bir atmosfer vaat ediliyor. Hem de oldukça interaktif.

İzmirli sanatçıya "Besteli" sürpriz

Sahne heyecanı sürerken, sanatçıya hiç beklemediği bir yerden, bir hayranından jest geldi. Uzun süredir kendisini takip eden bir seveni, Ebru İşyapan’a özel bir şarkı besteledi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve sanatçının adını taşıyan bu eser, projenin motivasyon kaynağı oldu. İzmirli sanatçı için bu, yılların emeğine verilmiş bir teşekkür gibi.

"Hepimizin hikayesi olacak"

Heyecanını gizlemeyen İşyapan, bu dönüşümün kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle özetliyor: "Ekranlarda kurduğum o samimi bağı şimdi sahnede, yüz yüze pekiştireceğiz. Ebruli Hikâyeler aslında sadece benim değil, hepimizin hikâyesi. Kahkahaların içinde kendimizden bir iz bulacağız."

Karakteristik anlatımıyla tanınan İşyapan’ın, "Bir Ebruli Meselesi" ile önümüzdeki günlerde perde açması planlanıyor. İzmirli sanatseverler için geri sayım başladı. Sahne ışıkları bu kez farklı bir hikâyeye yanacak.