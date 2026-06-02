İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Pamucak Sahili’nde doğal yaşamı tehdit eden görüntüler endişe yaratmaya devam ediyor. Bölgedeki kıyı kumullarının yoğun insan hareketliliği, araç baskısı ve çevre kirliliği nedeniyle zarar gördüğünü ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yetkililere acil önlem çağrısını gerçekleştirdi.

Çöpler ve araç baskısıyla tahrip ediliyor!

Aydın’ın Kuşadası ilçesi sınırına yakın olan Pamucak Sahili’nde denize giren vatandaşlar ve piknikçilerin geride bıraktığı atıkların kıyı boyunca biriktiği gözlerden kaçmadı. Bölgede incelemeler gerçekleştiren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kıyıya kadar gelen araçların da kumulları ezerek geri dönüşü zor zararlar verdiğini ifade etti.

Sürücü, yüzlerce aracın neredeyse deniz seviyesine kadar ilerlediğinin altını çizerek, bu durumun kumulların doğal yapısını bozduğunu sözlerine ekledi.

Caretta Carettaların yuvalama alanı riskle karşı karşıya!

Pamucak kıyılarının yalnızca doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarından biri olmasıyla da büyük önemde olduğu ifade edildi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan iri baş deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının insan baskısı nedeniyle zarar gördüğünü ifade eden Sürücü, sahilin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

“Yapılaşmadan korunabilmiş ender bölgelerden”

Bahattin Sürücü, özellikle Zeytinköy Plajı ve çevresinin sahip olduğu koruma statülerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Burası Nitelikli Doğal Koruma Alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı ve Sulak Alan Tampon Bölgesi statüsünde bulunuyor. Bu nedenle bugüne kadar yapılaşmadan korunabilmiş nadir kıyı alanlarından biri olmayı başardı. Ancak son dönemde artan insan ve araç yoğunluğu bölgenin doğal yapısını ciddi şekilde tehdit ediyor.”

Kum zambakları ve endemik türler tehlike altında!

Pamucak kıyısındaki kumulların yalnızca deniz canlıları açısından değil, bitki çeşitliliği bakımından da büyük önem taşıdığı belirtildi. Koruma altında olan kum zambakları başta olmak üzere çok sayıda endemik kumul bitkisinin yaşamını devam ettirdiğini belirten Sürücü, doğal dengenin bozulmasının bu türleri de yok olma riskiyle karşı karşıya bırakacağını ifade etti.