Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi’nde bir süredir eylemler ve iş bırakma eylemleriyle gündeme gelen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizinde kritik bir eşik aşılıyor. Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler'in sendika görüşmelerinin ardından belediye meclisini göstermesiyle odak 1 Hazirana kaymıştı. 1 Haziran Karşıyaka Belediye Meclis Toplantısı’ndan uzlaşı sinyali çıkmıştı. Meclis oturumunda 1. madde olarak ele alınan "sendikalarla toplu sözleşme yapma yetkisi", "acil" koduyla Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına oy birliğiyle sevk edildi.

Memurların yüzü gülecek!

Sürece ilişkin açıklama yapan Birlik Yerel-Sen Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Altınkaynak, meclisin 3 veya 4 Haziran (Çarşamba-Perşembe) günü acil koduyla yeniden toplanacağını belirterek şu ifadelerde bulunu: "Komisyonlardan gelecek sonucun da olumlu gelmesi kuvvetle muhtemel görünmektedir. Çarşamba yada perşembe günü 3 haziran yada 4 haziran günü tekrar belediye meclisi toplanacağı ve acil kodu ile komisyonlara giden maddenin oylanip karara bağlanacağı sendikalar penceresinden beklenmektedir.

Yetki alındıktan sonra imzacı sendika ile toplubis sözleşmesi imzalanması ve 15 haziran da memurlarin maaş gününde sosyal denge tazminatı zamlı hali ile memurlarin yüzü gülecektir."

