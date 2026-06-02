Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Genel Merkezi’nde günlerdir merakla beklenen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi netlik kazandı. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin "idari beyni" olarak kabul edilen Genel Sekreterlik makamına Rıfat Turuntay Nalbatoğlu’nu getirdi. Saat 16.00'da kameraların karşısına geçen yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 19 kişilik yeni A takımını kamuoyuna ilan etti.

Görevlendirmelerin ardından ilk açıklamasını yapan yeni Genel Sekreter Nalbatoğlu, kurultay tartışmalarına yönelik net mesajlar verdi.

“Genel sekreter olarak üzerime düşen görevlerin hepsinde çalışacağım”

Genel Sekreter olması hakkında duygu ve düşüncelerini aktaran Nalbantoğlu, “MYK’de görev alınsın alınmasın, vekil olsun olmasın hepimizin görevi partimizin mevcut önde duran problemlerine çözüm üretmek ve yılmadan, yorulmadan üretmek. Ben de genel sekreter olarak üzerime düşen görevlerin hepsinde, partili arkadaşlarımla, başta genel başkanımız olmak üzere hep birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Tedbir kararı varken kurultay yapılamaz”

Mahkeme kararıyla CHP'nin Genel Başkanı değişti. Bunun ardından başlayan kurultay tartışmaları hakkında konuşan Nalbantoğlu, “İzmir’de olası kurultay tartışmaları hakkında Ortada çok net herkesin bildiği bir şey var. Tedbir kararı varken kurultayın yapılamayacağını herkes biliyor. Sadece bana ait özel bilgi değil bu. Bugün herkes görevini yapıyor. Tedbir kararı kalkarsa tabi ki yapılır” şeklinde konuştu.