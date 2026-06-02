Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Çeşme Belediyesi, turizm döneminin en canlı dönemine girilmesiyle beraber kentteki yaşam kalitesini ve tatilcilerin huzurunu korumak için beklenen kararı aldı.

Haziran ayı olağan meclis toplantısında ele alınan en önemli gündem maddesi, ilçedeki inşaat faaliyetlerinin sınırlandırılması oldu.

Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yönetiminde yapılan oturumda, 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında ilçenin genelinde inşaat yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Oy birliğiyle verilen karara göre, belirlenen tarihler arasında yasağı ihlal ederek faaliyetlerini sürdüren şahıs ya da firmalara 150 bin TL tutarında idari para cezası kesilecek.

Denizli'den bayram ve sezon değerlendirmesi

Meclis toplantısında geride bırakılan Kurban Bayramı sürecine dair gözlemlerini paylaşan Başkan Denizli, hareketli bir dönemi geride bıraktıklarını dile getirdi.

Turizm sektörü ve yerel esnaftan gelen olumlu geri bildirimlerin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Denizli, bayram tatilinin ilçede kayda değer bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, tüm sektör paydaşları ve vatandaşlar için bereketli, huzur dolu bir yaz sezonu dileklerinde bulunan Denizli, tatil boyunca özveriyle çalışan belediye personeli ile emniyet güçlerine ayrıca teşekkürlerini sundu.

Ilıca Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’ne ilgi büyük

Denizli, toplantı sırasında ilçeye kazandırılan yeni yaşam alanlarına ve devam eden çalışmalardan da bahsetti.

Özellikle geçtiğimiz ay kapılarını açan Ilıca Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’ne vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli, merkezin tüm ilçe halkının kullanımına açık olduğunun altını çizdi.

Kent genelindeki teknik hizmetler hakkında da bilgi veren Denizli, yol, asfalt yenileme ve parke bakım işlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü belirtti.

Ayrıca, Çiftlik Mahallesi'nde yapılan sahil düzenleme projesinde sona yaklaşıldığını duyurarak, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.