Son Mühür- ABD Başkanı Trump, ''Destansı Öfke Operasyonu'' adını verdiği savaşı İsrail'le birlikte başlatmıştı ancak 15 günlük ateşkese tek başına karar verdi.

İran'ın 40 günlük savaştan güçlenerek çıkmasına neden olan süreç İsrail'de Netanyahu'nun iktidarının da çatırdamasına yol açacak gibi görünüyor.

İran'a yönelik saldırıların devam etmesi için ABD'ye yaptığı baskıdan istediği sonucu elde edemeyen Netanyahu'ya İsrail ana muhalefetinden tepkiler hız kazandı.

Siyasi bir felaket...



İsrail'in eski başbakanlarından ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın Genel Başkanı Yair Lapid'in hedefinde barış masasında İsrail'in dışlanmış olması gerçeği vardı.

''Tarihimizde böyle bir siyasi felaket yaşanmamıştı. İsrail, ulusal güvenliğimizin kalbine dair kararlar alınırken masaya bile oturtulmadı'' hatırlatmasında bulunan Lapid,

''Ordu kendisinden istenen her şeyi yaptı, halk inanılmaz bir direnç sergiledi, ama Netanyahu siyasi olarak başarısız oldu, stratejik olarak başarısız oldu, kendi koyduğu hiçbir hedefe ulaşamadı.

Netanyahu’nun kibir, sorumsuzluk ve stratejik planlama eksikliği yüzünden yol açtığı siyasi ve stratejik zararları onarmak yıllarımızı alacak'' mesajı verdi.

10 madde içinde Lübnan vurgusu...



İran'ın ABD'yle vardığı 10 maddelik ateşkes anlaşmasında, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına yönelik olarak, ''Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi'' maddesi de yer alıyordu.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

