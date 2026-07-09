Azerbaycan’da gerçekleştirilen TİMO Türk Dünyası Matematik Olimpiyatları dünya finallerinde gümüş madalya Ilgaz Ökmener sayesinde İzmir'e geldi.

Bergama ilçesi Zübeyde Hanım Ortaokulu ve Bergama BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi) 6'ncı sınıf öğrencisi Ilgaz Ökmener, uluslararası arenada başarıya imza attı. Ilgaz 2-6 Temmuz tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen TİMO Türk Dünyası Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye’yi temsil etti. Ilgaz müthiş performansı ile gümüş madalya, sertifika ve ödüller kazanarak Türkiye'ye döndü. Matematik sevdası çok küçük yaşlara dayanan Ökmener, analitik düşünme becerisi ve problem çözme tutkusuyla adını dünya çapındaki yaşıtlarının arasına yazdırmayı başardı.

“Ön elemede altın başarı belgesi kazandım”

Yarışmaya dair konuşan Ilgaz Ökmener, "Türk Dünyası Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Gümüş Madalya almaya hak kazandım. Dünya finali öncesinde Türkiye'de ön elemeler oldu. Bu ön elemelerde belli bir puanı geçen öğrenciler dünya finaline katılmaya hak kazanıyor. Ben bu ön elemede altın başarı belgesi kazanarak dünya finallerine katılmayı hak kazandım" diye vurguladı.

Piyanodaki ilk başarı

Piyanodaki ilk başarısından bahseden Ökmener, "Piyanodaki ilk başarım Uluslararası Trinity College London'da İngiltere merkezli bir sınav oldu. Bu sınavda dördüncü aşamayı geçerek başarı belgesi almaya hak kazandım. Ayrıca geçen ay Mozart Akademi'nin yarışmasında kendi performansımı gösterdim" dedi.

"Ilgaz'ın bu başarısında öğretmenlerinin büyük bir katkısı var”

Küçük Ilgaz'ın babası Türkçe Öğretmeni Selçuk Ökmener de "Ilgaz'ın bu başarısında öğretmenlerinin büyük bir katkısı var. İlkokul Öğretmeni Muazzez Yaramış'ın büyük bir emeği var. Matematik sevgisini aşıladı. Ilgaz'ın bu başarısında da çok büyük faydası var" ifadelerini kullandı.

“Yolu daha uzun”

Ilgaz'ın Öğretmen Annesi Hatice Ökmener ise "Anne ve baba olarak bu başarıda bizler kapı açtık, Ilgaz da bu kapıdan girdi. Gayretli, azimli bir çalışma sergiledi. Yolu daha uzun, umarım nice gümüş ve altın madalyalar getirerek hem bizi hem de ülkemizi gururlandırmaya devam eder" diye ekledi.