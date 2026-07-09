İzmir'de Bergama’nın tarihi merkezinde yer alan 220 yıllık Fransız Katolik Şapeli satışa çıkarıldı. 1800 yılında inşa edilen tarihi yapı, dünya arkeoloji tarihinin en tartışmalı figürlerinden biri olan Carl Humann’a ev sahipliği yapmıştı. Zeus Sunağı’nı Bergama’dan Almanya’ya kaçıran Alman mühendis ve arkeolog, tam 20 yıl boyunca bu binada yaşadı. Yapının satış kararı kentteki turizm ve tarih çevrelerini harekete geçirdi.

Yatırımcılar için bulunmaz nimet

Tarihi mülk, Bergama’da yürütülen Selinos Deresi Projesi’nin hemen yanı başında bulunuyor. Toplam 770 metrekarelik arsa payına sahip bina, opsiyonlu alanlarıyla birlikte 1.050 metrekareye kadar genişleyebilen bir kullanım alanı sunuyor. Orijinal mimari dokusunu kaybetmeyen yapı; butik otel, restoran veya kültür evi gibi vizyon projeleri için yüksek turizm potansiyeli taşıyor. Yatırımcılar rotayı buraya çevirdi.

"Mimari özellikleri ilk günkü gibi"

Binayı yıllardır konut olarak kullanan ve bugüne kadar korunmasını sağlayan mülk sahibi İlhan Can, yapının tarihi değerine dikkat çekti. Can, restorasyon ihtiyacını ve binanın geleceğini şu sözlerle ifade etti:

"Bu tarihi şapel, ilk inşa edildiği dönemin mimari özelliklerini günümüze kadar büyük ölçüde muhafaza etti. Ailemiz tarafından yıllardır konut olarak kullanılan bu özel eserin, restorasyonu tamamlandığında Bergama turizmine ve kültür hayatına çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Asırlık şapelin yeni sahibinin kim olacağı ve binanın hangi projeyle turizme kazandırılacağı merak ediliyor.