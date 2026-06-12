2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecanına Meksika-Güney Afrika maçıyla start verildi. Mücadelede goller kadar çıkan kırmızı kartlar da göze çarparken, ev sahibi ekiplerden Meksika sahadan 2-0’lık net bir skorla ayrıldı.

Meksika etkili başladı!

Karşılaşmaya hızlı bir şekilde giren Meksika, hücumdaki etkili oyunuyla rakip savunmayı zorlayan taraf oldu. Ev sahibi ekip aradığı golü Quinones ile bulurken, Raul Jimenez’in kaydettiği golle fark ikiye çıktı.

Kırmızı kartlar damga vurdu!

Mücadelede hakem toplamda üç kırmızı kart çıkardı. Güney Afrika’da Sithole ve Zwane takımını yalnız bırakırken, Meksika’da ise Montes kırmızı kart gören isim olarak dikkat çekti.

Meksika galibiyetle başladı!

Aldığı galibiyetle turnuvaya etkili bir şekilde başlayan Meksika, grup aşamasındaki ilk maçında hanesine 3 puan yazdıran taraf oldu.

İlk 11'ler!

Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Fidalgo, Gutierrez, Alvarado, Raul Jimenez, Quinones

Güney Afrika: Williams, Mudau, Sibisi, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Shitole, Adams, Rayners, Foster