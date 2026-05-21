Son Mühür / Selda Meşe- Karadeniz'den Ege'ye, Türkiye'nin her yerinde, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi, akşamüstü saatlerinin kalıplaşmış hali "beş çayı" olarak masamızda yerini alan ‘milli’ içeceklerimizden çayı, Son Mühür mikrofonu uzatarak Kemeraltı'ndaki vatandaşımıza sorduk.

Son Mühür mikrofonuna konuşarak Cengiz Yanaroğlu’nun sorularını yanıtlayan vatandaşın kimi çayını şekerli, kimi şekersiz, kimi açık kimi ise tavşan kanı olarak içmeyi tercih ediyor. 'Çaysız olmaz' diyen vatandaş sabahtan akşama kadar tüm günü çay içerek geçirebileceğini söylüyor.



En güzel çay nasıl demlenir?



Vatandaş kendini 'çay tiryakisiyim' olarak belirtirken, Kemeraltı'nın ödüllü işletmecisi çay demlemenin püf noktalarından bahsetti. “Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olduğu gibi çay demleme şekli de farklı” diyen esnaf, "Biz önce demliğe çayı atıyoruz, demledikten sonra en az 15-10 dakika bekletip öyle servis ediyoruz. Yoksa çay acı olur. Çayın tozu gitsin diye yıkamayın, aksine çeşmeden akan suyla yapıp kaynak ya da arıtma su kullanmayın ki çayın tadı gelsin. Her 15 dakika da bir demlik değiştiriyoruz. Kızlarağası İzmir'in en çok çay içildiği yer" dedi.

Kemeraltı’ndaki vatandaşın bazısı çayı acı bazısı ise şekerli içtiğini söylerken ortak payda ise hep aynıydı; ne olursa olsun, çay en güzel sohbetlerin eşlikçisi olsun.