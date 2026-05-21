Son Mühür/ Emine Kulak- Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi’nde yer alan Alsancak Nevvar Salih işgören Devtl Hastanesi için koruma alanı belirlenmesine karar verildi.

Maliye ve Hazinesi mülkiyetindeki ve daha önce korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen yapının çevresindeki alanın koruma sınırları yeniden düzenlendi.

Yeni koruma kararı hakkında Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol değerlendirmelerde bulundu.

“Hastane alanı tarihi bir yer”

Koruma kalkanı hakkında değerlendirme yapan Doğruyol, “Alsancak Devlet Hastanesi’nin bulunduğu yer sonuçta tarihi bir yer. İdari bina ve diğer binanın bulunduğu yer. Hatta hastanenin dış cephesinde sıvalarında da dökülme var. Tarihi bina olduğu için iyileştirme yapılamıyor. İki binanın dokunulmazlığı var” dedi.

“Bina depreme dayanıksız, hızlı bir şekilde yenilenmesi lazım”

En son yapılan binanın depreme dayanıksız olduğunu söyleyen Doğruyol yenilenmesi gerektiğini söyledi. Doğruyol, “Yeni binanın ise tarihi yapı ile ilgisi yok. Salih İşgören tarafından yapılmıştı. Diğerlerine göre yeni olan bina depreme dayanıksız, hızlı bir şekilde yenilenmesi lazım. Tarihi binaların koruma altına alınması güzel ve önemli. Çevredeki binalar hakkında bilgim yok” dedi.

Resmi gazetede yayımlanan karar ise şu şekilde;

“İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi’nde yer alan, tapunun 1204 ada, 36 parsel numarasında, Maliye Hazinesi mülkiyetinde kayıtlı taşınmaz kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 26.03.1987 tarih ve 1804 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen, Kurulumuzun 26.04.2013 tarih 1235 sayılı kararı ile yapı grubu “1” olarak belirlenen, Kurulumuzun 26.03.2025 tarih ve 19282 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülen taşınmazın koruma alanının belirlenmesine ilişkin Müdürlük evrakına 18.03.2026 tarih ve 4124542 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, diğer ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi, tapunun 1204 ada, 36 parsel numarasında kayıtlı bulunan 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı tescilli taşınmazla ilişkili kararımız eki haritada koordinatları ve sınırları belirtilen alanların 2863 Sayılı Yasa’nın 8. maddesi gereğince korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanı olarak belirlenmesine, koruma alanı sınırları içinde kalan taşınmazların tapu kayıtlarına “korunma alanıdır” şerhinin işlenmesine, koruma alanı işlendiği 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin iletilmesine, koruma alanı içinde kalan taşınmazlarda basit onarım kapsamındaki uygulamalar için ilgili KUDEB’den, basit onarım dışındaki her türlü inşai-fiziki uygulama için Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına karar verildi.”