Son Mühür/Selda Meşe- Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 26. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde başladı. Bölgesel kalkınma, kentleşme, mekansal eşitsizlikler, göç, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yerel yönetişim ve afet yönetimi gibi başlıklarda yerel ve bölgesel ölçekte yürütülen çalışmaların ele alındığı kongreye 27 farklı ilden, 20 üniversiteden ve çeşitli kamu ve özel kuruluştan 156 araştırmacı katıldı.



"Kentsel dönüşümü sadece bina dönüşümü olarak görmüyoruz"



Kongrenin açılış konuşmasında yerel yönetim ve üniversite iş birliğine dikkat çeken Mutlu, “Konak Belediyesi olarak bu çok kıymetli kongreye ev sahipliği yapıyor olmak bizim için de büyük bir onur. Konak’ta göreve geldiğimizde en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri üniversite ve belediye iş birliği idi. Özellikle bir mimar belediye başkanı olarak bu kongrenin teması burada yapılacak sunumlar hem Konak’ın hem İzmir’in önümüzdeki planlama sürecini ele alacağı ve bize de çok değerli çıktılar sunacağı için de ayrıca heyecanlıyız. Kentsel dönüşümü hiçbir zaman bina dönüşümü olarak görmeden hem kentin dönüşümü hem sosyolojik, ekonomik, kültürel dönüşümü olarak da gerçekleşmesini hedefleyen çalışmalarımız devam ediyor”dedi.



"İlk kez bir yerel yönetimle iş birliği halindeyiz"



Bölge Bilimi Türk Milli Komite Başkanı Prof. Dr. Tüzin Baycan ise da yaptığı konuşmada, kongreyi ilk kez bir yerel yönetimle iş birliği halinde düzenlediklerini dile getirirken “Şimdiye kadarki kongrelerimizi biz hep üniversitelerin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. İlk defa bu kongremizi bir yerel yönetimle, Konak Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Bölgesel çalışmalara bu perspektiften bakmak ve onları değerlendirmek de kongremize ayrı bir önem katıyor. Ben bütün destekleri ve katkıları için Konak Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Nilüfer Hanım’a çok teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



Mutlu'ya teşekkür



27 farklı ilden, 20 üniversiteden ve çeşitli kamu ve özel kuruluştan araştırmacıların bildirilerini bir araya getiren kongreye ev sahipliği yapan Başkan Mutlu’ya teşekkürlerini ileten Kongre Başkanı Doç. Dr. Necmettin Çelik de ,“Tematik dağılıma baktığımızda dünya gündemiyle de paralel olacak şekilde iklim değişikliği, ikiz dönüşüm ve çevresel sürdürülebilirlik temasının ön planda olduğunu görmekteyiz. Bunu, sırasıyla bölgesel kuram, bölgesel teori, yerel yönetimler ve bölgesel kalkınma gibi temalarımız izlemektedir. Bu bilimsel ortamın oluşmasına katkı sunduğu için Konak Belediye Başkanımız Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya ve çalışma ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

