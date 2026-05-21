İzmir'de Güzelköy nerede sorusunun yanıtını arayan seyahat tutkunları ve dizi severler, haritada böyle bir köyün bulunmadığını öğrenince şaşırıyor. Resmi kayıtlarda geçmeyen bu isim, aslında yapımcıların kurgusal olarak ürettiği hayali bir yerleşim yerini temsil ediyor. Ancak bu masalsı köyü canlı gözlerle deneyimlemek ve o havayı solumak isteyenler için şehirde harika alternatifler bulunuyor.

İzmir'de Güzelköy nerede ve gerçek çekim mekanları

Dizilerde resmedilen o otantik, begonvillerle süslü taş evleri ve Arnavut kaldırımlı dar sokakları görebilmek için Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi'ne gitmek gerekiyor. Tarihi kalesi, pazar yeri ve korunan mimari yapısıyla Sığacık, ekranlardaki o huzurlu köy havasını ziyaretçilerine en doğal haliyle yaşatıyor. Bu şirin mahalle, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok vakit geçirdiği turizm noktası olarak biliniyor.

Kurgusal köy atmosferinin oluşturulmasında Urla'nın tarihi bağ yolları ve Güzelbahçe'nin eşsiz balıkçı kasabası havası da önemli katkılar sağlıyor. Yapım ekipleri, tek bir yer yerine İzmir'in bu göz alıcı sahil ilçelerindeki farklı sokakları ve meydanları bir araya getirerek hayallerdeki köyü inşa ediyor. Ayrıca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen kamp meraklıları için Seferihisar Beyler Mahallesi'ndeki özel kamp alanı da aynı isimle hizmet sunuyor.

Ege dizilerinin vazgeçilmez doğal setleri

Televizyon tarihine damga vuran eski Ege dizilerini merak edenler ise yönünü komşu şehir Muğla'ya çeviriyor. Örneğin yıllar önce büyük izlenme rekorları kıran Güzel Köylü dizisinin çekimleri, İzmir yerine Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan tarihi Bozüyük köyünde gerçekleştirildi. Muğla'nın kendine has mimarisi ve devasa çınar ağaçları altındaki meydanı, ekranlardaki o unutulmaz sahnelerin arka planını oluşturdu.

İster İzmir'in sahil kasabaları olsun ister Muğla'nın tarihi köyleri, Ege coğrafyası doğal set ortamıyla sinema ve televizyon sektörünü beslemeye devam ediyor. Hafta sonu kaçamağı yapmak ve sevdikleri sahnelerin çekildiği yerlerde fotoğraf çekilmek isteyen binlerce insan bu şirin yerleşim yerlerine akın ediyor. Ege'nin bu eşsiz köyleri, hem yerel turizmi canlandırıyor hem de şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlere huzurlu kaçış noktaları sunuyor.